قناة السويس ترفع نسبة التخفيضات الممنوحة لسفن حاويات الساحل الأمريكي إلى 60%

أعلنت هيئه قناة السويس اليوم الخميس، عن زيادة نسبة التخفيضات الممنوحة لسفن الحاويات القادمة من ‏موانئ الساحل الشرقي الأمريكي‏ ومتجهة إلى منطقتي ‏جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا .

وقررت الهيئة منح سفن الحاويات القادمة من ميناء نورفولك وما شماله ومتجهة إلى موانئ (بورت كيلانج وما شرقه) تخفيضا وقدره 60% بدلا من 45%.

جاء ذلك بعد مرور ما يقرب من شهر على إطلاقها حزمة من الحوافز التسويقية لجذب الخطوط الملاحية التي تسلك طرقا أخرى غير قناة السويس.

كما قررت منح سفن الحاويات القادمة من الموانئ جنوب نورفولك ومتجهة إلى موانئ (بورت كيلانج وما شرقه) تخفيضاً وقدره 75% بدلا من 65% ، ومنح موانئ (كولمبو وما شرقه) حتي ما قبل ميناء بورت كيلانج تخفيضاً وقدره 65% بدلا من 55% .

وقالت في منشورها علي موقعها الالكتروني إن تلك الحوافز تشجيعاً لملاك ومشغلي سفن الحاويات القادمة من ‏موانئ الساحل الشرقى الأمريكي‏ ومتجهة إلى منطقتي ‏جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا لعبور السفن التابعة ‏لها قناة السويس.

وأوضحت أن تطبيق تلك الحوافز اعـتبـارا من الأول من مايو 2020 وحتى 30 يونيو المقبل.

وفي السياق نفسه أكدت هيئة قناة السويس عن تقديم واستكمال أصل مستندات السفن المستفادة من التخفيضات الأخيرة لتصبح 180 يوماً بدلاً من 60 يوماً، لتبدأ من اليوم التالي لتاريخ عبور السفينة لقناة السويس، على أن ترسل جميع مستندات التخفيض دفعة واحدة.

يذكر أن هيئة قناة السويس أطلقت حزمة جديدة من الحوافز التسويقية مطلع أبريل الجاري، لجذب الخطوط الملاحية التي تسلك طرقا أخرى غير قناة السويس، لفئات الحاويات وناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات الغاز البترولي.