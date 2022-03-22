نقل وملاحة

قناة السويس ترفع الرسوم الإضافية على ناقلات البترول إلى 15% اعتبارًا من مايو المقبل

زيادة الرسوم جاء تماشيًا مع النمو الملحوظ فى التجارة العالمية
نادية سلام 5:46 م, الثلاثاء, 22 مارس 22 5:46 م, الثلاثاء, 22 مارس 22

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  قررت هيئة قناة السويس زيادة رسوم عبور ناقلات البترول المحملة العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين، لتصبح 15% من رسوم العبور العادية بدلًا من 5%.

وأوضحت في بيان نشر علي موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الثلاثاء، أن زيادة الرسوم جاء تماشيًا مع النمو الملحوظ فى التجارة العالمية، وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحى وخدمة العبور لقناة السويس.

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كما  قررت هيئة قناة السويس استمرار فرض رسوم إضافية على ناقلات البترول الخام “الفارغة” فقط العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين، بواقع 5% من رسوم العبور العادية.

وأضافت الهيئة أن تلك الرسوم الإضافية تعتبر مؤقتة، ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقاً لمتغيرات سوق النقل البحرية.

وأعلنت أن تلك الرسوم ستطبق اعتبارًا من مايو المقبل على ناقلات البترول المحملة والفارغة العابرة.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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