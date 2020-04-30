نقل وملاحة

قناة السويس ترفع الحوافز لحاويات غرب أوروبا إلي 17%

قناه السويس تعلن عن زياده الحوافز التسويقيه لسفن حاويات غرب أوروبا
نادية سلام 3:15 م, الخميس, 30 أبريل 20 3:15 م, الخميس, 30 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

 أعلنت هيئة قناة السويس عن زيادة الحوافز الممنوحة  لسفن الحاويات القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا (مضافاً إليها ميناء طنجة) حتى ميناء (Algeciras) ومتجــهة مباشرة إلى ميناء (Port Klang) وما شرقه من موانئ  جنوب شرق أسيا والشرق الأقصى من 6 إلي 17 %  من رسوم العبور العادية .

ولا يتضمن التخفيض المعلن الرسوم الإضافية لطوابق الحاويات فوق السطح العلوي للسفينة ، كما يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارا من مايو وحتي يونيو المقبل

 وأكدت هيئة قناة السويس أن التعديل جاء تشجيعاً لملاك ومشغلي سفن الحاويات القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا (مضافاً إليها ‏ميناء طنجة) حتى ميناء (Algeciras) ومتجهة إلى ميناء (Port Klang) وما شرقه من ‏موانئ جنوب شرق أسيا والشرق الأقصى‎ ‎ لعبور السفن التابعة ‏لهم قناة السويس.

ويأتي ذلك وسط أزمة انتشار فيروس كورونا وتراجع أسعار البترول، والتى من المتوقع أن يكون لها تداعيات على حركة التجارة العالمية وقناة السويس.

يذكر أن هيئة قناة السويس أطلقت  حزمة جديدة من الحوافز التسويقية مطلع أبريل الجاري، لجذب الخطوط الملاحية التي تسلك طرقا أخرى غير قناة السويس، لفئات الحاويات وناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات الغاز البترولي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ملف الكاتب نادية سلام

اقرأ أيضاً

قناة السويس ترفع نسبة التخفيضات الممنوحة لسفن حاويات الساحل الأمريكي إلى 60%

نادية سلام 2:56 م, الخميس, 30 أبريل 20

قناة السويس تخفض رسوم عبور سفن الحاويات وناقلات الغاز وسط أزمة كورونا

نادية سلام 3:14 م, الأربعاء, 1 أبريل 20

ملاحة بورسعيد: استثناء لموظفي التوكيلات لمتابعة السفن بقناة السويس خلال حظر التحرك

السيد فؤاد 7:01 م, الثلاثاء, 24 مارس 20

نجاح إجراءات إرشاد سفينة ركاب إيطالية «عن بعد» أثناء عبورها قناة السويس

نادية سلام 4:51 م, الأثنين, 23 مارس 20

برغم الطقس السيء .. 45 سفينة عبرت قناة السويس اليوم

نادية سلام 2:57 م, الخميس, 12 مارس 20

61 سفينة تعبر قناة السويس وتحقق 20 مليون دولار إيرادًا يوميًا

نادية سلام 4:48 م, الجمعة, 14 فبراير 20