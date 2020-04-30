قناة السويس ترفع الحوافز لحاويات غرب أوروبا إلي 17%

أعلنت هيئة قناة السويس عن زيادة الحوافز الممنوحة لسفن الحاويات القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا (مضافاً إليها ميناء طنجة) حتى ميناء (Algeciras) ومتجــهة مباشرة إلى ميناء (Port Klang) وما شرقه من موانئ جنوب شرق أسيا والشرق الأقصى من 6 إلي 17 % من رسوم العبور العادية .

ولا يتضمن التخفيض المعلن الرسوم الإضافية لطوابق الحاويات فوق السطح العلوي للسفينة ، كما يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارا من مايو وحتي يونيو المقبل

وأكدت هيئة قناة السويس أن التعديل جاء تشجيعاً لملاك ومشغلي سفن الحاويات القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا (مضافاً إليها ‏ميناء طنجة) حتى ميناء (Algeciras) ومتجهة إلى ميناء (Port Klang) وما شرقه من ‏موانئ جنوب شرق أسيا والشرق الأقصى‎ ‎ لعبور السفن التابعة ‏لهم قناة السويس.

ويأتي ذلك وسط أزمة انتشار فيروس كورونا وتراجع أسعار البترول، والتى من المتوقع أن يكون لها تداعيات على حركة التجارة العالمية وقناة السويس.

يذكر أن هيئة قناة السويس أطلقت حزمة جديدة من الحوافز التسويقية مطلع أبريل الجاري، لجذب الخطوط الملاحية التي تسلك طرقا أخرى غير قناة السويس، لفئات الحاويات وناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات الغاز البترولي.