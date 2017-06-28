قناة السويس ترسل نموذج الفاتورة الموحدة للغرف الملاحية

❐ جهاز الصناعات يتولى تنفيذ المشروع بالتنسيق مع هيئة قناة السويس أمانى العزازى ونادية صابر أرسلت هيئة قناة السويس، إلى رؤساء الغرف الملاحية والشركات الملاحية، نموذج «الفاتورة الشاملة» لتحصيل الرسوم من الموانئ، لإبداء أرائهم قبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة بعد إجازة عيد الفطر. وكشف مها

❐ جهاز الصناعات يتولى تنفيذ المشروع بالتنسيق مع هيئة قناة السويس أمانى العزازى ونادية صابر أرسلت هيئة قناة السويس، إلى رؤساء الغرف الملاحية والشركات الملاحية، نموذج «الفاتورة الشاملة» لتحصيل الرسوم من الموانئ، لإبداء أرائهم قبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة بعد إجازة عيد الفطر. وكشف مهاب مميش، رئيس هئية قناة السويس، فى تصريحات سابقة لـ«المال» عن عرض بنود «الفاتورة الموحدة» لرسوم الموانئ على مجلس إدارة الهيئة، لاعتمادها بعد إجازة عيد الفطر، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء متوقعا تطبيقها خلال شهر. وقال إن هيئة قناة السويس استمعت لجميع أراء التوكيلات الملاحية، وتوصلت إلى حلول مشتركة، لإصدار فاتورة موحدة شاملة، تخرج من جهة واحدة بعيدا عن تعدد الجهات التى تسبب عدة مشكلات، مؤكدا أن الفاتورة تساهم فى تحديد دخل الدولة من جميع موانيها بشكل دقيق. ورصدت «المال» أراء شركات الملاحة ووكلاء السفن ومطالبهم، وقال محمد العشرى، المدير المالى لشركة كوسكودوم، إن إصدار فاتورة موحدة للخدمات البحرية المقدمة للسفينة عند مرورها بالقناة، التى تشمل رسوم هيئة قناة السويس والإرشاد والموانئ وهيئة السلامة البحرية. وأوضح أن تلك الفاتورة تسهل الإجراءات المتعددة المطلوبة، وتقلل مدة إصدار الفواتير، ومحاسبة ملاك السفن، وسرعة حصول الجهات الحكومية على حقوقها من مواردها من تقديم هذه الخدمات ومنع التعارض بين الجهات. وطالب العشرى بإنشاء لجنة ممثلة من الجهات المعنية بتردد السفينة على الموانئ المصرية لتحديد الشكل المناسب للفاتورة بحيث تجمع المبالغ المستحقة لكل هيئة فى بند مفرد فى الفاتورة المجمعة التى تصدرها الوحدة الاقتصادية بهيئة قناة السويس. وقال إن الفاتورة لا بد أن يرفق بها بيان تفصيلى لطريقة حساب كل جهة لرسومها، والمحاسبة الداخلية بين الجهات المختلفة عن طريق عمليات المقاصة الداخلية من خلال حسابات مجمعة تنشأ لهذا الغرض، فى البنوك تحت مسمى «حساب هيئة قناة السويس لخدمات السفن«. وطالب العشرى بتطبيق نظام إدارة المعرفة على الفاتورة الموحدة، وتتبادل البيانات إلكترونيا، ما يتطلب توحيد البيانات بمختلف الجهات المصدرة لفواتير تتعلق بمرور السفينة بقناة السويس، أو ترددها على الموانئ المصرية، لافتا إلى أنه من المهم تدريب العاملين على التعامل مع البيانات بصورة إلكترونية من خلال أجهزة الحاسب الآلى، التى تتصل بنهايات طرفية مع هيئة قناة السويس المسئولة عن إصدارها. ويرى أشرف سامى، مدير توكيل «فينمار ببورسعيد«، أن الفاتورة الشاملة توحد أساس المحاسبة، وتمنع الاختلاف بين الجهات فى حساب وتقدير حمولات السفن التى غالبا ما تكون مصدر للمشاكل مع الملاك، التى غالبا تحاسب على الحمولة الصافية أو المسجلة التى تحدد، فضلا عن أنها تمنع التعارض بين الجهات المختلفة، والازدواج فى تقدير رسوم، وتضمن سرعة تسوية أى فروق ناشئة عن المحاسبة الخاصة بتقديم الخدمات الملاحية. وقال مصدر مطلع، إن هيئة قناة السويس تغلبت على مشكلة الحمولة التقديرية للسفن، التى تحسب بها الرسوم، وأنها تتسبب فى خلق فروق بين حساب الحمولة الكلية، والحمولة الصافية للسفينة، وتلافيها فى الفاتورة الجديدة من خلال إصدار شهادات قياس خاصة بقناة السويس، تحدد الحمولة بشكل دقيق. فيما أشار مجدى عباس، مدير وكالة الخليج مصر المحدودة، إلى أن من أبرز المشاكل التى تتعلق برسوم الخدمات المقدمة للسفن، سواء العابرة للقناة أو المترددة على الموانئ المصرية، طلب فروق تسويات للرسوم التى تقوم الجهات بتقديرها بالنقصان، ثم العودة لطلبها من التوكيل، بعد أن تكون السفينة غادرت الموانئ المصرية. وطالب عباس هيئة قناة السويس، ووزارة النقل، مراعاة توحيد تصنيفات الرسوم ومنع الازدواجية، مثل رسوم الإرشاد، ورسوم القطر، التى تطلبها هيئة الميناء، وهيئة قناة السويس تدرجها فى فاتورة العبور. ويأمل محمد الجعبرى، مدير توكيل إنشكيب للملاحة، فى أن تنهى الفاتورة الموحدة المشكلة، التى يعانى منها الوكلاء الملاحيين، والمتمثلة فى تأخير إصدار هيئة موانئ بورسعيد، لفاتورة حساب السفن، لافتا إلى أن ذلك يؤدى لمشاكل مع عملاء الشركة، عند تسوية الحساب الختامى معهم، ويجب ألا تحتوى فاتورة الرسوم الموحدة خدمات غير مبررة، كرسم تليفون، ونظافة وغيره. ويرى إيهاب فتحى، مدير توكيل «msc» فى بورسعيد، أن نجاح إصدار فاتورة رسوم موحدة، تجمع كل الرسوم التى تفرضها الجهات المتعاملة مع السفينة مرهونًا بتدعيم التعامل بشكل إلكترونى، ليس فقط فى إصدار الفاتورة الموحدة، لكن فى تطبيق آليات الدفع الإلكترونى، الذى من شأنه اختصار الوقت والمجهود. فيما طالب فتحى بإعادة النظر فى قرارات زيادة رسوم الخدمات بالموانئ، التى فرضتها وزارة النقل مؤخرًا، وتقنينها قبل إصدار الفاتورة الموحدة، وتسعير الخدمات فى كل الموانئ بدلا من التناقض الظاهر فى تقدير رسوم كل ميناء.