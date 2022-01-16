قناة السويس تدرس منح حوافز للسفن المطبقة للاشتراطات البيئية حتى 20%

كشف الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس، خلال فاعلية “قناة السويس تدعم التجارة العالمية في مواجهة التحديات المختلفة” في معرض إكسبو 2020 بدبي، اليوم الأحد، عن دراسة منح تخفيضات للسفن المطبقة للمعايير البيئية تتراوح بين 10 إلى 20%.

وقال إن استراتيجية التطوير بالهيئة لم تغفل الاهتمام بالبعد البيئي بما يتماشى مع تحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 وتوجهات الدولة المصرية باتخاذ خطوات فاعلة نحو تحقيق الحياد الكربوني وتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية، وهو الإطار الذي تم بلورته باختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نوفمبر من العام الجاري.

ولفت “ربيع” إلى اتخاذ الهيئة جميع الإجراءات والتدابير التي تكفل الإعلان عن قناة السويس “قناة خضراء” والعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية للسفن العابرة من خلال تقديم حوافز مالية وغير مالية متنوعة للخطوط الملاحية التي تراعي المعايير البيئية.

وشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، صباح اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الذي نظمته الهيئة عن سبل دعم التجارة العالمية في مواجهة التحديات المختلفة، بمشاركة الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحضور كوكبة من العاملين في قطاع النقل البحري محلياً وإقليمياَ وعالمياً، وممثليّ أبرز الهيئات والمؤسسات والشركات التجارية والبحرية وخطوط الملاحة العالمية وذلك بمركز دبي للمعارض في معرض إكسبو دبي 2020.

وجاء على رأس الحضور الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية، وهنريتا هالبيرج الرئيس التنفيذي للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية بشركة ميرسك، وجاي بلاتن الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية، وكيجي تومودا نائب رئيس اتحاد ملاك السفن اليابانية، والمهندس ياسر زغلول المدير التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية.