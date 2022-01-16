نقل وملاحة

«قناة السويس»: تخفيضات جديدة لسفن الساحل الأمريكي بنسب تصل إلى 75%

خلال فاعلية اليسوم بمعرض إكسبو 2020 بدبي
نادية سلام 11:21 ص, الأحد, 16 يناير 22 11:21 ص, الأحد, 16 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، أن خطة قناة السويس لمواجهة أزمة كورونا شملت إطلاق حزم واسعة من   التخفيضات والسياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي تستهدف الحفاظ علي عملاء قناة السويس ودعمهم في أزمة جائحة كورونا ، التي لا تزال تعصف بأركان التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال  فاعلية” قناة السويس تدعم التجارة العالمية في مواجهة التحديات المختلفة” في معرض إكسبو 2020 بدبي.

وأوضح  “ربيع” أن من أهم تلك السياسات منح تخفيضات بنسب كبيرة للسفن القادمة من غرب أوروبا  تصل إلى 17% وأخري للسفن القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي بنسب تتراوح ما بين  45 إلى 75% ، مشيرا إلى أنها تخفيضات مرتفعة ، ولكنها مدروسة بواسطة إدارة التخطيط بالهيئة.

اقرأ أيضا  قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات العملاقة «EVER ALP» قادمة من الصين

وكشف أنه لولا تلك التخفيضات لم تكن القناة حافظت على مستوى معدلات حركة العبور والعائدات التي سجلتها في 2019 وتمر بالأزمة بسلام خلال عام 2020 ، موضحا أن تلك التخفيضات جذبت 4920 سفينة وتحقيق عائد بلغ 1.1مليار دولار.

وقال رئيس هيئة قناة السويس إن الهيئة كانت ترى التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على قناة السويس والنقل البحري بشكل عام ، وتم  اتخاذ الاجراءات الاحترازية  والتأمينيه للمجري الملاحي ،  مستهدفين زيادة اعداد السفن بدلا من  الاتجاة الي   طرق بديله اخري ،وبجانب  أجراء الاتصالات مع عملاء القناه  لتلبيه طلباتهم ،  مقابل  عبورهم القناة وعدم العبور الي طرق أخري بديلة

اقرأ أيضا  16 قطعة أرض لبنك الاستثمار القومى مقابل ديون السكة الحديد

وقال أن الهيئة عكفت علي اتخاذ إجراءات مدروسة  لمواجهة أزمة كورونا  وتأثيرها علي  سلاسل  الامداد  ، لتحقيق هدفين  أولهم  مساندة  حركة التجارة العالمية  والوقوف بجانب عملاء  قناة السويس والشركات والخطوط العاملة في مجال النقل البحري بأنواعها ، والثاني الحفاظ الكامل علي  سلامة  العاملين  بقناة السويس من المرشدين  وعمال الرباط و الانوار و لعدم تفشي عدوي كورونا بينهم في ظل تعزيز مستوي  ايرادات القناة التي تعد اهم موارد العملة الصعبة الداعمه للإقتصاد المصري

اقرأ أيضا  «سيسكو ترانس» تعتذر عن تشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ملف الكاتب نادية سلام

اقرأ أيضاً

«التوريدات والأشغال البحرية» تجمد نشاطها فى ميناء الإسكندرية

المال - خاص 10:55 ص, الأحد, 16 يناير 22

هيئة ميناء الإسكندرية تدرس زيادة فترة استغلال منطقة «نجع إسو» اللوجستية إلى 5 سنوات

المال - خاص 10:49 ص, الأحد, 16 يناير 22

«التوكيلات الملاحية» تتحفظ على مد العمل بميناء الإسكندرية حتى 6 مساء

السيد فؤاد 10:43 ص, الأحد, 16 يناير 22

8 محافظات تستكمل أعمال تطوير طرق وكبارى بقيمة مليارى جنيه

وائل كمال 10:38 ص, الأحد, 16 يناير 22

بعد وقف صرف المرتبات.. «المصرية للملاحة» ترصد 55 مليون جنيه لتعويض العاملين

السيد فؤاد 10:31 ص, الأحد, 16 يناير 22

«مصلحة الجمارك» تستطلع رأى السوق الملاحي فى خدماتها الإلكترونية

السيد فؤاد 10:31 ص, الأحد, 16 يناير 22