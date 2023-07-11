قناة السويس تحقق 948 مليون دولار إيرادات خلال مايو 2023

حققت إيرادات رسوم عبور السفن

-شاملة الخدمات الملاحية- خلال مايو الماضي 948 مليون دولار بزيادة 44% عن 2022 والذي سجل 654.1 مليون دولار، حسبما أكدت بوابة معلومات مصر التابعة لمجلس الوزراء.

وأوضحت أن قناة السويس سجلت زيادة في الحمولات العابرة بقناة السويس خلال شهر مايو 2023 بنسبة %24.5، والتي تعد أعلى رقم قياسي في تاريخها حيث سجلت الحمولات عبور 142.9 مليون طن مقابل تسجيل حمولات بلغت 114.7 مليون طن خلال مايو 2022، بفارق 28.2 مليون طن.

كما كشفت إحصائيات بوابة معلومات مصر ، أن متوسط الحمولة الصافية لجميع أنواع للسفن العابرة في قناة السويس أرتفع إلي 4 ملايين و610 آلاف طن يوميا.

وأكدت الاحصائيات الملاحية أن قناة السويس حققت عبور 2396 سفينة بزيادة 25% شملت 1088 سفينة (من مختلف أنواع السفن العابرة في قناة السويس مطروحًا منها ناقلات البترول وسفن الحاويات ) و771 ناقلة بترول و537 سفينة حاويات .

وتستحوذ قناة السويس علي 12% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا، وتعد من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

وفي السياق نفسه قال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس إن إحصائيات الملاحة غير المسبوقة بالقناة تأتي نتاجا لاستراتيجية تطوير المجرى الملاحي التي انتهجتها الهيئة على مدار السنوات الماضية، حيث نجحت قناة السويس الجديدة في تحقيق المستهدف منها بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها العالمي لتظل أقصر وأسرع وأكثر الطرق الملاحية أمانا.