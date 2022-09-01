 قناة السويس تحقق 745 مليون دولار إيرادات خلال أغسطس الماضي

سجلت حركة التجارة العابرة بقناة السويس رقما قياسيا جديدا في حجم الإيرادات خلال أغسطس الماضي محققة 744.8 مليون دولار- دون إيرادات الخدمات الملاحية- بزيادة بلغت 32.6 % مقارنة بمثيله عام 2021 الذي حقق 561.4 مليون دولار.

كما سجلت حركة السفن عبور 2125 سفينة، بزيادة 12.7% بإجمالي حمولات بلغت 127.8 مليون طن مقارنة بعبور السفن في القناة خلال أغسطس 2021 الذي سجل 1884 سفينة ، بإجمالي حمولات بلغت 110 مليون طن.

وبعد تسجيل القناة رقما قياسيا جديدا خلال أغسطس الماضي ، تسجل القناة إيرادات بلغت 5مليارات و88 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتي أغسطس الماضي بزيادة 26.3% مقارنة بنفس الفترة المثيلة لعام 2021 مسجلة 4 مليارات و28 مليون دولار .

كما سجلت حركة السفن خلال الـ8 أشهر الماضية من عام 2022 عبور 15 ألفا و329 سفينة بزيادة 15 % بما يوازي 2012 سفينة ،مقارنة بمثيلتها لعام 2021 التي سجلت عبور 13ألفا و317 سفينة.

وسجلت الحمولات الصافية خلال الـ8 أشهر الماضية مرور 909.5 مليون طن بزيادة بلغت 10% بما يعادل 83.5 مليون طن ، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي الذي سجل حمولات بلغت 826 مليون طن.