قناة السويس تحقق 743 مليون دولار إيرادات في فبراير الماضي

حققت حركة التجارة العابرة ب

خلال فبراير 2023 إيرادات بلغت 742.5 مليون دولار -غير شاملة الخدمات الملاحية المصاحبة للسفن- بزيادة بلغت 36% مقارنة بـ “فبراير “2022، الذي حقق إيرادات بلغت 546.8 مليون دولار، بفارق 195.6 مليون دولار.

وسجلت أعداد السفن المارة عبور 1959 سفينة في فبراير 2023 بزيادة بلغت 14.3% مقارنة بنفس الشهر لعام 2022 والذي سجل عبور 1713 سفينة بفارق 246 سفينة، لاسيما حققت الحمولات ارتفاعا آخر مسجلة 114 مليون طن بزيادة 13.6% مقارنة بنفس الشهر لعام 2022 والذي حقق حمولات بلغت 100 مليون طن.

وشهدت قناة السويس مطلع فبراير الماضي عبور سفينة الحاويات العملاقة “EVER ACME” أحدث سفن

في العالم، في أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق، ضمن قافلة الجنوب والتي تعد السفينة الـ11ضمن نفس المواصفات التي عبرت القناة.

وقال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات سابقة، إن قناة السويس الجديدة نجحت في رفع التصنيف العالمي للقناة وعززت من قدرة القناة على مواكبة تطورات صناعة السفن عالميا بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وزيادة عامل الأمان الملاحي للقناة لتكون حجر الأساس لإستراتيجية تطوير المجرى الملاحي والتي يتم استكمالها حاليا بتنفيذ مشروع عملاق لتطوير القطاع الجنوبي للقناة بما يسمح بزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع الهام بنسبة 28%.