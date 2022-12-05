قناة السويس تحقق 709 ملايين دولار إيرادات خلال نوفمبر الماضي

سجلت حركة التجارة العابرة بقناة السويس ، خلال نوفمبر الماضي إيرادات بلغت 709 ملايين دولار، بزيادة 28.2%، مقارنة بمثيله عام 2021، والذي حقق 572.5 مليون دولار، أي زيادة تصل إلى 156 مليون دولار.

وسجل إجمالي السفن العابرة بقناة السويس خلال نوفمبر 2022 عبور 2171 بزيادة 16.3% مقارنة بمثيله لعام 2021 والذي سجل عبور 1866 سفينة، أي بزيادة 305 سفينة لاسيما أن الحمولات الصافية سجلت عبور 125 مليون طن، بزيادة 10٪ مقابل حمولات بلغت 113.6 مليون طن في نوفمبر 2021.

ويذكر أن قناة السويس تستحوذ علي نحو 10% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا ، وتعد أحد أهم مصادر الدخل من العملات الأجنبية.

وقد شهدت حركة الملاحة بقناة السويس، السبت الماضي ، عبور سفينة الحاويات العملاقة “EVER ATOP” أكبر وأحدث سفينة حاويات في العالم ، في أولى رحلاتها البحرية، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة، في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا.

وتعد “EVER ATOP” السفينة العاشرة ضمن سلسلة من أحدث سفن الحاويات العملاقة التابعة للخط الملاحي “EVER GREEN” من فئة “A24” والتي عبرت جميعها حتى الآن من قناة السويس، وتتميز السفينة بأبعادها الضخمة إذ يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 61.5 متر، وغاطسها 16.30 متر، وتبلغ حمولتها 224 ألف طن، وتتخطى طاقتها الاستيعابية 24 ألف حاوية.

وقال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات سابقة، إن العبور المتوالي لأحدث وأكبر سفن الحاويات عبر قناة السويس يعد بمثابة شهادة ثقة في قدرة القناة على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من أسطول سفن الحاويات عالميا، وتأكيدا على ما تتمتع به القناة من مقومات جعلتها الوجهة الأولى والاختيار الأمثل لعبور سفن الحاويات العملاقة العاملة على نقل التجارة العالمية بين الشرق والغرب.