قناة السويس تحقق 703.4 مليون دولار إيرادات خلال أكتوبر

أعلن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر 2022 ، حققت إيرادات بلغت 703.4 مليون دولار ( وفقا لحسابات متوسط العائد اليومي خلال الشهر) مقابل 552.9 مليون دولار فى الشهر نفسه من العام الماضي بفارق 150.5 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 27.2%.

كما شهدت عبور 2117 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1847 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 270 سفينة بنسبة زيادة قدرها 14.6%.

وأضاف أن القناة حقق إجمالي الحمولات الصافية 126.5 مليون طن مقابل 112.3 مليون طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 14.2 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 12.6%.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة كانت قد سجلت خلال الشهر الجاري، أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، محققة أعلى معدل عبور يومي وأكبر حمولة صافية يومية للسفن العابرة في تاريخ القناة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر، حيث عبرت في ذلك اليوم 90 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.2 مليون طن، متخطية بذلك جميع الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.