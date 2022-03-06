«قناة السويس» تحقق 693 مليون جنيه أقساطا خلال النصف الأول من 2021/ 2022

حققت شركة قناة السويس للتأمين 693.2 مليون جنيه أقساطا خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2021/ 2022 مقابل 591.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وكشف محمد حسن فرغلى العضو المنتدب للشركة فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «قناة السويس» للتأمين تسعى إلى تعزيز حصتها فى السوق المصرية من خلال استراتيجية متوازنة تتوافق مع مكانتها فى سوق التأمين.

وقال فرغلى إن الشركة تهدف إلى تحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة من خلال الاختيار الجيد للخطر مع سياسة تكوين محفظة تأمين متنوعة من جميع أنواع تأمينات الممتلكات التى تعمل بها الشركة تحقيقا لأهداف المساهمين وحفاظا على حقوق حملة الوثائق.

وأضاف أن الشركة سددت 200.8 مليون جنيه تعويضات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقارنة مع 179.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وبلغ إجمالى الأموال المستثمرة للشركة 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى مقابل 1.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

وأكد أن الشركة تسعى إلى تعزيز العلاقات مع العملاء وإشباع حاجاتهم من خلال تقديم منتجات متنوعة فائقة الجودة وتلبية مطالبهم، والانتشار الجغرافى وتوسيع شبكة الفروع والوكلاء والمكاتب لتلبية احتياجات العملاء الحاليين والوصول إلى كل العملاء المتوقعين، بجانب الاستثمار فى الكوادر البشرية وتعزيز قدرتها على الحوار والاتصال وإشباع حاجتها الوظيفية لضمان رضائها الوظيفى ولتمكينها من تحقيق أهدافها وإنجاز الرؤية المشتركة، وتأهيل وتدريب كوادر فنية مؤهلة ومتخصصة فى أعمال التأمين بفروعه المختلفة، وكذا فى مجالات البحوث التأمينية والتطوير.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على خلق الأفكار الجديدة والمقترحات الإبداعية والتأكيد على مسئوليتها الاجتماعية فى تطوير وتوعية المجمتع بأهمية التأمين، وتعمل أيضا على التحسين المستمر وتطوير الخدمات المقدمة قبل وبعد إصدار الوثائق.

ويضم هيكل مساهمى قناة السويس للتأمين شركة الوادى الأخضر للاستثمار بنسبة %52، و%45 لصالح صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، فيما تتوزع النسبة الباقية البالغة %3 على مجموعة من المساهمين الأفراد وصندوق العاملين بشركة المقاولين العرب.