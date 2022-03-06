تأميـــن

«قناة السويس» تحقق 693 مليون جنيه أقساطا خلال النصف الأول من 2021/ 2022

سددت 200 مليون جنيه تعويضات
الشاذلي جمعة 6:58 ص, الأحد, 6 مارس 22 6:58 ص, الأحد, 6 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

حققت شركة قناة السويس للتأمين 693.2 مليون جنيه أقساطا خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2021/ 2022 مقابل 591.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وكشف محمد حسن فرغلى العضو المنتدب للشركة فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «قناة السويس» للتأمين تسعى إلى تعزيز حصتها فى السوق المصرية من خلال استراتيجية متوازنة تتوافق مع مكانتها فى سوق التأمين.

وقال فرغلى إن الشركة تهدف إلى تحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة من خلال الاختيار الجيد للخطر مع سياسة تكوين محفظة تأمين متنوعة من جميع أنواع تأمينات الممتلكات التى تعمل بها الشركة تحقيقا لأهداف المساهمين وحفاظا على حقوق حملة الوثائق.

اقرأ أيضا  الاتحاد المصري : 1.7 تريليون دولار مكاسب متوقعة لصناعة التأمين من العملاء النساء خلال 2030

وأضاف أن الشركة سددت 200.8 مليون جنيه تعويضات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقارنة مع 179.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وبلغ إجمالى الأموال المستثمرة للشركة 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى مقابل 1.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

وأكد أن الشركة تسعى إلى تعزيز العلاقات مع العملاء وإشباع حاجاتهم من خلال تقديم منتجات متنوعة فائقة الجودة وتلبية مطالبهم، والانتشار الجغرافى وتوسيع شبكة الفروع والوكلاء والمكاتب لتلبية احتياجات العملاء الحاليين والوصول إلى كل العملاء المتوقعين، بجانب الاستثمار فى الكوادر البشرية وتعزيز قدرتها على الحوار والاتصال وإشباع حاجتها الوظيفية لضمان رضائها الوظيفى ولتمكينها من تحقيق أهدافها وإنجاز الرؤية المشتركة، وتأهيل وتدريب كوادر فنية مؤهلة ومتخصصة فى أعمال التأمين بفروعه المختلفة، وكذا فى مجالات البحوث التأمينية والتطوير.

اقرأ أيضا  75 منظمة تناشد شركات التأمين بالتخلى عن حماية أية أعمال روسية

وأشار إلى أن الشركة تعمل على خلق الأفكار الجديدة والمقترحات الإبداعية والتأكيد على مسئوليتها الاجتماعية فى تطوير وتوعية المجمتع بأهمية التأمين، وتعمل أيضا على التحسين المستمر وتطوير الخدمات المقدمة قبل وبعد إصدار الوثائق.

ويضم هيكل مساهمى قناة السويس للتأمين شركة الوادى الأخضر للاستثمار بنسبة %52، و%45 لصالح صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، فيما تتوزع النسبة الباقية البالغة %3 على مجموعة من المساهمين الأفراد وصندوق العاملين بشركة المقاولين العرب.

اقرأ أيضا  أسعار مقدمى الخدمة زادت من %10 إلى %30 خلال عامى «كورونا»

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم الشاذلي جمعة

ملف الكاتب الشاذلي جمعة

اقرأ أيضاً

أسعار مقدمى الخدمة زادت من %10 إلى %30 خلال عامى «كورونا»

مروة عبد النبي 6:41 ص, الأحد, 6 مارس 22

75 منظمة تناشد شركات التأمين بالتخلى عن حماية أية أعمال روسية

مروة عبد النبي 9:48 م, السبت, 5 مارس 22

الاتحاد المصرى للتأمين يتخذ خطوات هامة بهدف تمكين المرأة

الشاذلي جمعة 8:48 م, السبت, 5 مارس 22

الاتحاد المصري : 1.7 تريليون دولار مكاسب متوقعة لصناعة التأمين من العملاء النساء خلال 2030

الشاذلي جمعة 8:08 م, السبت, 5 مارس 22

ملتقى أليانز يناقش دور الإعلام فى نشر الوعى التأمينى

الشاذلي جمعة 7:56 م, الجمعة, 4 مارس 22

«المهندس» لتأمينات الحياة تحقق 29% نموا في أقساطها المباشرة نهاية النصف الأول

الشاذلي جمعة 8:45 م, الخميس, 3 مارس 22