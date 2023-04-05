قناة السويس تحقق 6.6 مليار دولار إيرادات من يوليو حتى مارس الماضي (جراف)

سجلت حركة التجارة العابرة بـ«قناة السويس» خلال الفترة من يوليو حتي مارس الماضي من العام المالي 2023/2022 إيرادات بلغت 6 مليارات و668 مليون دولار.

حققت عوائد قناة السويس زيادة قدرها 34% مقابل إيرادات نفس الفترة من العام المالي الماضي 2022/2021 والذي سجل 4 مليارات و977 مليون دولار، بفارق يصل إلى مليار و 690.6 مليون دولار.

وتعد القناة ممرا

يستحوذ علي 12% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا، وتعد من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

وعبر قناة السويس 19 ألفا و55 سفينة بزيادة بلغت 17.3% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2022/2021 ، والذي سجل عبور 16 ألفا و234 سفينة أي بفارق 2821 .

قناة السويس تسجل رقم تاريخي للحمولات خلال العام المالي 2023/2022

حمولات قناة السويس خلال الـ9 أشهر من العام المالي 2023/2022

وأكدت الإحصائيات أن الحمولات العابرة بقناة السويس خلال 9 أشهر من العام المالي 2023/2022 سجلت لأول مرة مليار و119 مليون طن، بزيادة بلغت نسبتها 14.4% مقابل حمولات بلغت 978مليون طن في مثيله من العام المالي 2022/2021 ، بفارق 141.4مليون طن.

وتوقعت مصادر

أن تحقق قناة السويس إجماليبنهاية العام المالي 2023/2022 في يونيو المقبل نحو 8.9 مليار دولار ، نتيجة عدة أسباب أبرزها استمرار تداعيات الحرب الروسية وانعكاس ذلك علي ارتفاع حركة نقل البترول عبر القناة إلي أوروبا والقادم من الخليج والصين ، بالإضافة إلي زيادة رسوم عبور القناة بنسبة 15% لجميع أنواع السفن عدا سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10% إعتبارا من يناير الماضي .

وقال الفريق أسامة ربيع ،

قناة السويس إن إحصائيات الملاحة الغير مسبوقة بالقناة تأتي نتاجا لاستراتيجية تطوير المجرى الملاحي التي انتهجتها الهيئة على مدار السنوات الماضية حيث نجحت قناة السويس الجديدة في تحقيق المستهدف منها بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها العالمي لتظل أقصر وأسرع وأكثر الطرق الملاحية أمانا.

ولفت في هذا الصدد إلى استمرار البناء على هذا الإنجاز من خلال العمل على تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي سيتيح زيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28% .