قناة السويس تحقق 6.6 مليار دولار إيرادات من يوليو حتى مارس الماضي (جراف)

سجلت حركة التجارة العابرة بـ«قناة السويس» خلال الفترة من يوليو حتي مارس الماضي من العام المالي 2023/2022 إيرادات بلغت 6 مليارات و668 مليون دولار.
حققت عوائد قناة السويس زيادة قدرها 34% مقابل إيرادات نفس الفترة من العام المالي الماضي 2022/2021 والذي سجل 4 مليارات و977 مليون دولار، بفارق يصل إلى مليار و 690.6 مليون دولار.
وتعد القناة ممرا
وعبر قناة السويس 19 ألفا و55 سفينة بزيادة بلغت 17.3% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2022/2021 ، والذي سجل عبور 16 ألفا و234 سفينة أي بفارق 2821 .
قناة السويس تسجل رقم تاريخي للحمولات خلال العام المالي 2023/2022
وأكدت الإحصائيات أن الحمولات العابرة بقناة السويس خلال 9 أشهر من العام المالي 2023/2022 سجلت لأول مرة مليار و119 مليون طن، بزيادة بلغت نسبتها 14.4% مقابل حمولات بلغت 978مليون طن في مثيله من العام المالي 2022/2021 ، بفارق 141.4مليون طن.
وتوقعت مصادر
وقال الفريق أسامة ربيع ،
ولفت في هذا الصدد إلى استمرار البناء على هذا الإنجاز من خلال العمل على تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي سيتيح زيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28% .