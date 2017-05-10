نقل وملاحة

قناة السويس تحقق 429.8 مليون دولار في أبريل الماضي

نادية صابر:   ارتفعت عائدات قناة السويس، للشهر الثاني علي التوالي منذ بداية عام 2017، حيث سجلت العائدات خلال أبريل الماضي 429.8 مليون دولار بزيادة بلغت 6.4% مقابل عائدات بلغت 403.6 مليون دولار خلال أبريل عام 2016.   وأكدت إحصائيات الملاحة أن أبريل الماضي شهد عبور 1449 سفينة بزيادة بلغت 4.0
10 مايو، 2017 10 مايو، 2017

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نادية صابر:
 
ارتفعت عائدات قناة السويس، للشهر الثاني علي التوالي منذ بداية عام 2017، حيث سجلت العائدات خلال أبريل الماضي 429.8 مليون دولار بزيادة بلغت 6.4% مقابل عائدات بلغت 403.6 مليون دولار خلال أبريل عام 2016.
 
وأكدت إحصائيات الملاحة أن أبريل الماضي شهد عبور 1449 سفينة بزيادة بلغت 4.0% مقابل عبور 1393 سفينة في أبريل العام الماضي.
 
وأرجعت إدارة هيئة قناة السويس أن التجارة العالمية بدأت تشهد تعافيا منذ مارس الماضي، مما انعكس بالإيجاب علي حركة التجارة بقناة السويس، والتي تستحوذ علي 10% من التجارة الدولية المنقولة بحرا.

كما بلغت الحمولات الصافية للسفن العابرة للقناة خلال أبريل الماضي 86 مليون و212 ألف طن بزيادة بلغت 13% مقارنة بعبور حمولات بلغت 75 مليونا و887 ألف طن في أبريل العام الماضي.

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