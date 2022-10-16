قناة السويس تحقق 2.1 مليار دولار إيرادات خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023

حققت حركة التجارة العابرة بقناة السويس خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023 إيرادات بلغت مليارين و133 مليون دولار، بزيادة 33.7% مقارنة بنفس الفترة خلال العام المالي الماضي 2021/2022 ، والذي سجل مليارا و595 مليون جنيه.

وسجل عبور السفن خلال الـ3 أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023 نحو 6252 سفينة، بزيادة بلغت 15.5 % مقارنة بمثيلتها خلال العام المالي 2021/2022 والذي سجل عبور 5410 سفينة.

كما سجلت الحمولات العابرة خلال الربع الاول من عام 2022/2023 عبور 372.4 مليون طن بزيادة 12% مقارنة بنفس الفتره العام المالي المنقضي والذي سجل عبور 332.3 مليون طن.

وأرجعت مصادر مطلعة زيادة حركة المرور بقناة السويس خلال تلك الفترة الي إرتفاع عبور ناقلات البترول الخام ومشتقاته والتي تصدرت حركة التجارة العابرة بقناة السويس بجانب ارتفاع حركة نقل الغاز الطبيعي بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية والاتجاه إلي تخزين الوقود قيبل دخول الشتاء وارتفاع سعر البترول خلال تلك الفترة، ما يجعلها الاختيار الأقصر للعملاء، والأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة.

كما أكد بيان صدر مؤخرا لمجلس الوزراء أن قناة السويس تمتلك من السياسات ما يتيح لها منح الحوافز المناسبة لجذب السفن لعبور القناة، وهو ما ثبت نجاحها أثناء أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، حيث ارتفعت الإيرادات وأعداد السفن المارّة.

كما أصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة وهي زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023 ، فيما تزيد رسوم عبور كلاً من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير مطلع العام المُقبل