قناة السويس تحقق نموًا 98.5% في عوائد سبتمبر 2023 (جراف)

حققت قناة السويس الشهرية 26.4 مليار جنيه في سبتمبر 2023، بواقع نمو بلغ 98.5% مقارنة بالعائد من شهر سبتمبر 2022، وذلك بحسب تقرير احصائي حصلت “المال” على نسخة منه.

وكشف التقرير أن أعلى لقناة السويس جاء خلال شهر مايو الماضي، إذ أن ايرادات سبتمبر 2023 سجلت انخفاض بنسبة 9.6% مقارنة بشهر مايو سالف الذكر، وانخفاض 3.6% مقارنة بأغسطس الماضي.

وسجل شهر يناير 2023 أكبر نسبة نمو خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى نفس الشهر من العام الجاري، بواقع 26.4% ارتفاع مقارنة بشهر ديسمبر 2022، بينما أعلى نسبة انخفاض كانت من نصيب شهر يونيو الماضي حيث سجل 8.6% تناقص مقارنة بمايو 2023.

شهدت قناة السويس، خلال العام الماضي، زيادة ملحوظة في إيراداتها، مما أثار انتباه الكثيرين وأثار التساؤلات حول الأسباب والعوامل التي تقف وراء هذا النجاح المالي البارز، إذ أن واحدة من العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا الارتفاع هي زيادة حركة الملاحة البحرية عبر القناة.

كما ساهمت جهود تحسين البنية التحتية وزيادة الكفاءة في إدارة القناة في جذب المزيد من السفن لاستخدامها تحديثات في البنية التحتية وتطوير الخدمات يمكن أن تجعل القناة أكثر جاذبية للشركات والسفن، مما يعزز موقعها كممر بحري أساسي.

كما يمكن أن تكون القرارات الإدارية المتخذة في زيادة رسوم العبور عبر القناة سببًا آخر في زيادة الإيرادات، فقد يكون اتخاذ قرارات بزيادة الرسوم نتيجة لتحسينات البنية التحتية أو تحسين جودة الخدمات المقدمة، مما يعكس الرغبة في تقديم خدمات محسنة للمستخدمين والعملاء.

وجدير بالذكر أن التطورات الجيوسياسية قد تلعب دورًا حيويًا أيضًا في زيادة الإيرادات، فالتغيرات في طرق الملاحة البحرية أو تفضيل الشحن عبر القناة نتيجة لتغيرات في السياسات العالمية قد تؤثر بشكل كبير على حجم الأعمال التي تمر عبر القناة.Top of Form

أرجع المهندس وائل قدور خبير النقل البحري في تصريحات سابقة، ارتفاع عائدات قناة السويس مؤخرًا، و تحقيقها إيرادات شهرية عالية إلى عدة أسباب أهمها زيادة رسوم عبور قناة السويس أكثر من مرة، بداية من شهر فبراير الماضي بنسبة 6% ثم زيادة أخرى فى شهر مارس للرسوم الإضافية لعدة أنواع من السفن ثم إلغاء التخفيض لسفن الغاز المسال والذي يصل إلى 15%.

وأوضح خبير النقل أن من أهم الأسباب وراء زيادة إيرادات القناة لأرقام قياسية، هو ارتفاع أسعار البترول لتتعدى الـ 105 دولارات للبرميل، نتيجة الحرب التي نشبت بين روسيا وأوكرانيا، مما يجعل قناة السويس الاختيار الأول للسفن اقتصاديا توفيرا لتكاليف التشغيل.

وأضاف أن هناك زيادة أخرى في قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة «SDR» أمام الدولار وهى التي تحسب بها رسوم العبور، وأن سلاسل الإمداد العالمية مازالت تعاني من اضطراب خاصة بعد غلق ميناء شنغهاي، استمرارا لتداعيات كورونا.

عدد شاحنات البترول ارتفع 65 ناقلة بعد عام

كشف التقرير الاحصائي أن عدد ناقلات البترول عبر قناة السويس ارتفعت بواقع 10.4% في سبتمبر الماضي مقارنة بمثيله في عام 2022، بفارق 65 ناقلة.

وحقق شهر سبتمبر الماضي ارتفاع 4.5% في عدد الناقلات البترولية لقناة السويس مقارنة بشهر أغسطس 2023، بينما المذكور أخيرًا سجل انخفاض 8.8% مقابل عدد يوليو 2023.

وسجل يوليو 2023 ارتفاع قدره 2.4% مقارنة بالشهر الذي يسبقه، بينما انخفض عدد ناقلات البترول العابرة بقناة السويس في يونيو الماضي بنسبة 7.9% مقارنة بالشهر الذي يسبقه.

وكشف التقرير أن أكبر نمو في عدد الناقلات كان من نصيب شهر مارس 2023 بواقع نمو 10.3% مقارنة بشهر فبراير من نفس العام الجاري والذي سجل انخفاض قدره 2.5% مقابل شهر يناير 2023، بينما حصل أغسطس الماضي على أعلى نسبة انخفاض بواقع 8.8% مقارنة بيوليو الذي يسبقه.

عدد عابرات قناة السويس تزداد 101 سفينة

كشف التقرير الاحصائي أن عدد السفن الغير بترولية عبر قناة السويس ارتفعت بواقع 7.2% في سبتمبر الماضي مقارنة بمثيله في عام 2022، بفارق 101 سفينة، بينما انخفضت بنسبة 0.86% مقارنة بشهر أغسطس 2023.

وارتفعت أعداد السفن في أغسطس الماضي بنسبة 5.59% مقارنة بيوليو الذي سجل انخفاض 1.45% مقارنة بيونيو الذي بلغ عدد السفن العابرة خلاله في قناة السويس 1452 سفينة.

يشار إلى أن شهر مارس سجل أعلى نمو في عدد السفن بواقع 12.63% ارتفاع مقارنة فبراير الماضي، حيث سجل المذكور أخيرًا أعلى نسبة انخفاض بواقع 12.11% مقارنة بيناير 2023.

وكشفت الإحصائية أن نسبة ناقلات البرتول تمثل 31.6% من الإجمالي خلال سبتمبر الماضي ، بينما السفن الأخرى هي النسبة الأكبر، وسجلت تلك السفن الغير بترولية 69% من الإجمالي في سبتمبر 2022.

الحمولة الصافية لسفن قناة السويس ترتفع بنسبة 16.1%

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة الحمولة الصافية للشاحنات والسفن العابرة في سبتمبر 2023 بنسبة 10.6%؛ من خلال قناة السوييس مقارنة بحمولة نفس الشهر من العام 2022.

يذكر أن قناة السويس تتعامل بنظام الـ SDR والذي يرتكز على سلة عملات دولية، وتقبل قناة السويس 10عملات في دفع رسومها وهي “الدولار الأمريكي ،الجنيه الإسترليني، اليورو، الين الياباني، الدولار الكندي، الكرونة السويدية، الكرونة الدانماركية، الكرونة النرويجية، الفرنك السويسري، اليوان الصيني” حيث تم تطبيق ذلك النظام بعد افتتاح القناة في عام 1975، بهدف حماية عائدات القناة من تقلبات العملات خاصة الدولار.

