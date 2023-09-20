قناة السويس تحقق قفزة في تجارة الحاويات بقيمة 4.1 مليار دولار 2023/2022

حققت حركة تجارة الحاويات العالمية المارة بقناة السويس خلال عامها المالي المنقضي 2022/ 2023 إيرادات بلغت 4 مليارات و175 مليون دولار بزيادة 22.4 % أي بفارق 765.7 مليون دولار مقارنة بالعام المالي الأسبق 2022/2021 .

كما تمثل إيرادات عبور سفن الحاويات نحو 45% من إجمالي إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2023/2022 ، لاسيما سجلت “الحاويات ” طفرة كبيرة بعبور 6046 سفينة بزيادة 6.5% مقارنة بعبور 5674 سفينة حاويات خلال العام المالي 2022/2021 ، أي بفارق 372 سفينة .حسبما أكدت مصادر مطلعة

كما سجلت حمولات سفن الحاويات عبور 641.3 مليون طن زيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.23% مقارنة بالعام المالي الأسبق 2022/2021 والذي سجل حمولات بلغت 639.8 مليون طن ، أي بفارق 1.47 مليون طن .

يشار إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2022/ 2023 سجلت أرقاما قياسية على مدار تاريخ القناة، إذ حققت إيرادا سنويا ماليا بلغ 9.4 مليار دولار.

وتتبنى هيئة قناة السويس سياسات تسعيرية وتسويقية مرنة لجذب خطوط ملاحية جديدة مما يعكس جاهزية قناة السويس واستعدادها لتقديم خدمات العبور للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن الحاويات العملاقة ذات الغواطس الكبيرة حيث تستطيع القناة إستقبال ١٠٠% من أسطول سفن الحاويات عالميا ، حسبما أكد الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس .

ووفقا لإحصاءات “ديكارت داتا مين” -منصة تحليل بيانات التجارة العالمية –أن صادرات الحاويات من آسيا إلى الولايات المتحدة تشهد تراجعا خلال منتصف العام الجاري بنسبة 21.8٪ مقارنة بعام 2022.

خبير بحري: تراجع التجارة بين آسيا وأمريكا

وأكد المهندس وائل قدور، خبير بحري ، و عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس الأسبق أن تعافي التجارة العالمية من جائحة كورونا وخاصة المتبادلة بين التكتلات الاقتصادية وعلى رأسها الصين وأوروبا عزز من ارتفاع حركة عبور سفن الحاويات بالقناة .

وأضاف أن تراجع حركة الصادرات والواردت بين آسيا وأمريكا يرجع إلى الحرب الاقتصادية الدائرة بين الصين وأمريكا لافتا إلى تأثر قناة السويس بنسبة طفيفة جدا خاصة المتجهة إلى الساحل الشرقي الأمريكي فقط ودون ذلك يعبر قناة ” بنما” والتي تتأثر سلبا بتراجع تلك التجارة.

وفي نفس السياق أقرت هيئة قناة السويس منح تخفيضات لسفن الحاويات المحملة أو الفارغة القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي والمتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، حتي ديسمبر 2023 ، بنسب تتراوح ما بين 35 حتي 55%.