«قناة السويس» تحقق عائدًا كبيرًا في نوفمبر الماضي بنمو 24% (جراف)

اعتمدت «المال» على مؤشرات وإحصائيات بوابة معلومات مصر و هيئة قناة السويس، لتتبع تطور إيرادات القناة في الفترة من يناير 2012 وحتى نوفمبر 2022.

وسجلت التجارة العابرة بـ قناة السويس إيرادات بقيمة 709.6 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي، بزيادة 24%، مقارنة بمثيله عام 2021، والذي حقق 573.9 مليون دولار، أي زيادة تصل إلى 136 مليونا.

ونلاحظ من بيانات و إحصائيات بوابة معلومات مصر أن نوفمبر الماضي يعتبر ثاني أكبر عائد للقناة، حيث يعد أغسطس من العام الجاري أعلى قيمة تاريخية لقناة السويس و تبلغ 745.6 مليون دولار.

ويليهم في الترتيب يوليو 2022 كمركز ثالث لعوائد قناة السويس الدولارية والذي بلغ 705.8 مليون، بنسبة نمو 33% مقارنة بمثيله في عام 2021.

بينما سجل أكتوبر الماضي 703.4 مليون دولار من إيرادات القناة محققًا نمو قدره 27% مع نظيره في العام السابق، بفارق 150.5 مليون .

وسجل سبتمبر الماضي 686 مليونا من ايرادات قناة السويس الدولارية بنسبة نمو 22% مقارنة بـ سبتمبر 2021، والذي سجل 561.3.

وحقق يونيو 2022 نسبة نمو 32% مقارنة بمثيله في العام الماضي، حيث بلغت إيراداته لقناة السويس 661 مليون دولار ، بفارق 160 مليونا مع يونيو 2021.

وبلغ مايو الماضي 654 مليونا من إيرادات قناة السويس الدولارية، بفارق 122 مليونا بمقارنته مع نظيره في 2021 ، وبنسبة نمو 23% .

ويليه في الترتيب أبريل الماضي بقيمة 630.5 بنسبة نمو 14% مقارنة بـ أبريل الذي يسبقه من العام الماضي بفارق 77 مليون دولار.

ثم يأتي مارس 2022 كـتاسع أعلى إيراد دولاري للقناة بقيمة 601.7 ، محققا أعلى نسبة نمو والتي تبلغ 37% مقارنة بـمارس 2021 الذي يسبقه ويبلغ 439.4 مليون .

ويأتي فبراير كثاني أقل إيراد دولاري شهري لقناة السويس خلال عام 2022 والذي سجل 546.8 مليون بفارق 72.7 مليون مقارنته مع مثيله في العام السابق بنسبة نمو 15%.

بينما إيرادات يناير 2022 تعد أقل إيراد دولاري شهري لقناة السويس خلال هذا العام، حيث سجل 545.7 مليون دولار بأقل نسبة نمو تساوي 10% مع مثيله في 2021.

الرسم التالي يوضح عوائد قناة السويس الشهرية من يناير وحتى نوفمبر لعام 2022