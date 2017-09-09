قناة السويس تحقق رقمًا قياسيًا بعبور 65 سفينة

نادية صابر أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، عن تسجيل حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم السبت أعلى رقم قياسي للحمولات اليومية في تاريخ القناة بعبور 65 سفينة بإجمالي حمولات 4.3 مليون طن من الاتجاهين، مؤكداً أهمية مشروع قناة السويس الجديدة في

نادية صابر

أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، عن تسجيل حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم السبت أعلى رقم قياسي للحمولات اليومية في تاريخ القناة بعبور 65 سفينة بإجمالي حمولات 4.3 مليون طن من الاتجاهين، مؤكداً أهمية مشروع قناة السويس الجديدة في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها لتستطيع بذلك مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري واتجاهها نحو صناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة لتعظيم الاستفادة من اقتصاديات الحجم.

فقد شهدت القناة اليوم عبور 3 من أكبر سفن الحاويات في العالم حمولاتها بين 150 إلى 200 ألف طن وهو ما لم يكن ممكنا عبورها في نفس اليوم بدون تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، مما يؤكد بعد نظر القيادة السياسية التي أيدت رؤية إدارة القناة لمتطلبات التطوير الملحة للوفاء بالاحتياجات المستقبلية لحركة التجارة العالمية المتزايدة.

وبلغ عدد السفن العابرة من قافلة الشمال 34 سفينة بحمولات 2.4 مليون طن وكان على رأسها سفينة الحاويات العملاقة CSCL ATLANTIC OCEAN وحمولتها 182 ألف طن قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى سنغافورة.

كما بلغ عدد السفن القادمة من الجنوب 31 بحمولات 1.9 مليون طن وكان على رأسها سفينة الحاويات الدانمركية العملاقة MARIBO MAERSK وحمولتها 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا، تليها سفينة الحاويات الفرنسية العملاقة CMA CGM ZHENG HE وحمولتها 185 ألف طن قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى اليونان.

وفي ختام تصريحه وجه الفريق مهاب مميش الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الدائم لهيئة قناة السويس ومشروعاتها المستقبلية التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني وشعب مصر العظيم، كما أشاد برجال هيئة قناة السويس ومرشديها الأبطال الذين يواصلون العمل ليل نهار لخدمة حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، ووجه التحية كذلك لرجال القوات المسلحة الباسلة وقوات الأمن الداخلي الذين يحرسون القناة ومنشآتها الحيوية براً وبحراً وجواً.