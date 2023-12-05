قناة السويس تحقق إيرادات 9.4 مليار دولار خلال الـ 11 شهرا الماضية

حققت قناة السويس خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023 إجمالي إيرادات 9 مليارات و492 مليون دولار، بزيادة 31%، مقارنة مع مثيلتها لعام 2022 والتي بلغت 7مليارات و 201 مليون دولار، أي بزيادة مليارين و291 مليون دولار، حسب مؤشرات حركة الإيرادات.

يأتي ذلك في ظل توقعات ملاحية أن تتعدي إيرادات قناة السويس بنهاية 2023 الـ10 مليارات دولار.

وشهدت حركة التجارة العابرة بقناة السويس خلال الـ11 شهرا الماضية من عام 2023 عبور 24 ألفا و 296 سفينة بزيادة 12% مقارنة مع نفس الفترة لعام 2022 والتي سجلت عبور 21 ألفا و656 سفينة ، أي بفارق 2640 سفينة .

حركة عبور السفن جاءت بإجمالي حمولات مليار و452 مليون طن بزيادة 13.2% مقارنة مع نفس الفترة لعام 2022، بتسجيل مليار و282 مليون طن أي بزيادة 170 مليون طن عن العام السابق.

يشار إلى أن قناة السويس تستحوذ على 12% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا، وتعد من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الخميس الماضي، أن إحصائيات الملاحة بالقناة، خلال شهر نوفمبر 2023 حققت زيادة كبيرة قدرها 20.3 %، وسجلت عائدات القناة خلال شهر نوفمبر من العام الحالي 854.7 مليون دولار، مقابل 710.3 مليون دولار خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، بفارق 144.4 مليون دولار.

وأكد “ربيع” أن المؤشرات غير المسبوقة المتتالية التي تسجلها إحصائيات الملاحة بالقناة تعد نتيجة مباشرة لنجاح مشروعات التطوير والخدمات الملاحية ودعم القيادة السياسية في رفع تصنيف القناة وزيادة قدرتها العددية والاستيعابية لتتمكن من استيعاب معدلات نمو حركة التجارة العالمية.

يشار إلى أن هيئة قناة السويس ستبدأ تطبيق زيادات جديدة في رسوم العبور تتراوح نسبتها من 5 إلى 15 % بدءًا من عام 2024.