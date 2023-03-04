قناة السويس تحقق إيرادات تقارب 6 مليارات دولار من يوليو حتى فبراير الماضي

سجلت حركة التجارة العابرة بقناة السويس خلال الفترة من يوليو حتي فبراير الماضي من العام المالي 2022/2023 إيرادات بلغت 5 مليارات و835 مليون دولار بزيادة بلغت 33.3% مقابل إيرادات نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021/2022 والذي سجل 4 مليارات و376 مليون دولار، بفارق يصل إلى مليار و459 مليون دولار

وعبر قناة السويس 16 ألفا و864 سفن بزيادة بلغت 16.9% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2021/2022 ، والذي سجل عبور 14 ألفا و418 سفن أي بفارق 2446 سفينة ، لاسيما سجلت الحمولات العابرة خلال 8 أشهر من العام المالي 2022/2023 نحو 990.4 مليون طن، بزيادة بلغت نسبتها 13.7% مقابل حمولات بلغت 871 مليون طن في مثيله من العام المالي 2021/2022 ، بفارق 119.3 مليون طن.

ورصدت إحصائيات الملاحة خلال الـ8 أشهر من العام المالي 2022/2023 أن شهر يناير الماضي سجل أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 802 مليون دولار، ليتخطى بذلك الإيراد الذي سجله شهر أغسطس لعام 2022 والذي سجل 746 مليون دولار.

وأكدت تقارير ملاحية للقناة أن مشروع قناة السويس الجديدة نجح في تحقيق المستهدف منها بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة، حيث ارتفعت قدرة القناة على أستقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة بعد زيادة عمق القناة إلى 24 مترا، بما ساهم في رفع التصنيف العالمي للقناة ومكنها من مواجهة تحديات المنافسة مع الطرق البديلة أو المحتملة، فضلا عن دورها في تقليل ساعات عبور السفن إلى النصف من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط.

ووفقا لبوابة معلومات مصر- التابع لرئاسة الوزراء- فإن المتوسط اليومي للحمولات العابرة بقناة السويس وصل إلى 3.9 مليون طن، خلال يناير الماضي.

وطبقت قناة السويس مطلع عام 2023 قرارها الخاص بزيادة رسوم العبور بنسبة 15% لجميع أنواع السفن عدا السفن السياحية والصب، بنسبة 10%، فى ظل توقعات مصادر ملاحية أن إيرادات قناة السويس فى عام ٢٠٢٣ ستسجل أعلى إيراد متخطية الـ8.8 مليار دولار.