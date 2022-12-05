قناة السويس تحقق إيرادات تتخطى 7 مليارات دولار خلال 11 شهرا

حققت إيرادات قناة السويس خلال الفترة من يناير حتي نوفمبر 2022 نحو 7 مليارات و194 مليون دولار، بزيادة 26% ، مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2021 والذي سجل إيرادات بلغت 5 مليارات و706 ملايين دولار أي بزيادة مليار و489 مليون دولار.

وأوضحت إحصائيات الملاحة أن حركة التجارة العابرة بقناة السويس سجلت عبور 21 ألفا و655 سفينة ،بزيادة بلغت 15٪، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، والذي سجل عبور 18 ألفا و 886 سفينة ، محققة زيادة 2769 سفينة.

كما حققت الحمولات المارة خلال الفترة من يناير حتي نوفمبر الماضي نحو مليار و281 مليون طن ، بزيادة 10٪ ، مقارنة بنحو مليار و163 مليون طن في نوفمبر 2021، محققة زيادة بلغت 118 مليون طن.

ويذكر أن قناة السويس تستحوذ علي نحو 10% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا ، وتعد أحد أهم مصادر الدخل من العملات الأجنبية.

وفي السياق نفسه أكد تقرير منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة، أن نمو التجارة البحرية العالمية وصل إلى 1.4٪. خلال 2022، بينما الفترة 2023-2027 ، من المتوقع أن تتوسع بمعدل سنوي قدره 2.1٪ ، وهو معدل أبطأ من متوسط العقود الثلاثة السابقة البالغ 3.3٪.

ولفت التقرير إلى أن التجارة البحرية الدولية انتعشت بشكل كبير في عام 2021 بنمو يقدر بـ 3.2٪ وإجمالي الشحنات بـلغت 11 مليار طن. مما يعكس تحسن بنسبة 7% مقارنة بانخفاض 3.8٪ في عام 2020.