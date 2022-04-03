سجلت قناة السويس إيرادات خلال مارس الماضي، تقدر بقيمة 600 مليون دولار -غير شاملة عائدات الخدمات الملاحية- بزياده 36% مقارنة بمثيله عام 2021، والذي سجل 439.4 مليون دولار.

وأوضحت البيانات الصادرة من بوابة معلومات مصر وهيئة قناة السويس، أن إجمالي الحمولات العابرة بقناة السويس خلال مارس 2022 سجلت ما يقترب من 106.8 مليون طن مقارنة بنفس الشهر العام الماضي والذي سجل حمولات بنحو 89.8 مليون طن بزيادة 18%.

كما صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أمس السبت، بأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الأول من العام الميلادي 2022 سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، إذ سجلت الإيرادات زيادة قدرها 20% من حصيلة إيراداتها بالدولار وسجلت عائدات القناة مليار و691 مليون دولار مقابل مليار و409 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ عدد السفن العابرة للقناة في الفترة من يناير إلى مارس خلال العام الجاري 5303 سفن مقابل عبور 4581 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 722 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 15.8%، فيما زادت الحمولات العابرة للقناة بنسبة 7.4% حيث سجلت الحمولات الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري 313 مليون و300 ألف طن، مقابل 291 مليون و700 ألف طن خلال العام الماضي، بفارق 21 مليون و600 ألف طن.

وأكد رئيس الهيئة أن التقارير الملاحية بالقناة خلال الربع الأول من العام الجاري وارتفاع متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة خلال الفترة الماضية يعكس بشكل واضح التعافي الذي تشهده سوق النقل البحري، والنمو الملحوظ في حركة التجارة العالمية، مشددا على حرص الهيئة على التعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه سوق النقل البحري من خلال تبني حزمة من السياسات التسويقية المرنة تستطيع من خلالها مواكبة المتغيرات السوقية ومراعاة تحقيق مصالح العملاء.