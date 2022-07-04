قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوي في تاريخها بلغ 7 مليارات دولار

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2021/ 2022 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.32 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليارات دولار، متجاوزة بذلك جميع الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن التقارير الملاحية خلال العام المالي 2022/2021 رصدت زيادة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة، حيث عبرت القناة خلال تلك الفترة 22032 سفينة مقابل عبور 19047 سفينة خلال العام المالي 2020/ 2021، بفارق 2985 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 15.7%، فيما بلغ إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة 1.32مليار طن خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 1.19 مليار طن خلال العام المالي 2020/ 2021 بفارق قدره 130 مليون طن، وبنسبة زيادة قدرها 10.9%.

وأشار إلى أن تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال العام المالي 2021/ 2022 ساهم في تحقيق طفرة كبيرة في حصيلة إيرادات القناة مقومة بالدولار محققة أعلى عائد سنوي مالي في تاريخ القناة قدره 7 مليارات دولار، مقابل 5.8 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 20.7%.

وأكد رئيس الهيئة أن النتائج القياسية غير المسبوقة التي سجلتها حركة التجارة العابرة لقناة السويس خلال العام المالي تعد تتويجا لنجاح السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية من جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد الفريق ربيع على أن الأزمات العالمية المتتالية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك ريادة قناة السويس وأهميتها لضمان استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية كأسرع وأقصر وأكثر الطرق الملاحية أمانا، موضحا أن هذا النجاح جاء نتاجا للتخطيط الاستراتيجي والعمل الدؤوب والتطوير المستمر للمجرى الملاحي بداية من مشروع القناة الجديدة مرورا بمشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه لتصبح السنوات القليلة الماضية سنوات فارقة في تاريخ القناة شاهدة على العديد من التحديات والإنجازات التي حظت بدعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهمورية وتوجيهاته المستمرة بتطوير المجرى الملاحي وضرورة الارتقاء بالخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة وخلق قيمة مضافة لمشروعات القناة.

وكشف الفريق ربيع عن زيادة معدلات عبور الأنواع المختلفة من سفن الأسطول العالمي عبر قناة السويس خلال العام المالي 2021/ 2022، لافتا في هذا الصدد، إلى تصدر سفن الحاويات العابرة للقناة خلال تلك الفترة كأكثر فئات السفن العابرة للقناة أهمية وفقا لإجمالي الحمولات العابرة ونسبتها من الإيراد المحقق حيث عبرت 5520 سفينة حاويات بإجمالي حمولات صافية قدرها 638 ألف طن، محققة إيرادات قدرها 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 وهو ما يفسره قيام العديد من الخطوط الملاحية بإضافة خدمات ملاحية جديدة عبر القناة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن سفن الصب الجاف جاءت في المرتبة الثانية كأكثر فئات السفن العابرة للقناة أهمية حيث عبرت 6327 سفينة صب خلال العام المالي 2021/ 2022 بإجمالي حمولات صافية قدرها 254 ألف طن، محققة إيرادات بلغت 1.3 مليار دولار، وتأتي هذه الزيادة في ظل تنامي تجارة الفحم العابرة للقناة لاسيما المتجهة إلى أوروبا لتعويض النقص في الإمدادات الروسية لهذه الدول.

‏وأضاف أن ناقلات البترول احتلت المركز الثالث من حيث أهميتها النسبية حيث عبرت 5451 ناقلة بترول بإجمالي حمولات صافية 236 ألف طن، محققة إيرادات قدرها 1.2 مليار دولار في تلك الفترة تأثرا بتحسن الطلب على البترول الخام مع إعادة تعافي الاقتصادات الكبرى، وتلاها من حيث الأهمية النسبية ناقلات الغاز الطبيعي المسال حيث عبرت 886 ناقلة غاز طبيعي مسال بإجمالي حمولات صافية قدرها 97 ألف طن، محققة إيرادات بلغت 435 مليون دولار، كما شهدت قناة السويس خلال العام المالي 2021/ 2022 عبور 1959 سفينة بضائع عامة و966 حاملة سيارات و60 سفينة ركاب.

جدير بالإشارة، أن إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2021/ 2022 كانت قد سجلت أعلى إيرادات شهرية في تاريخ القناة خلال شهري يونيو ومايو 2022، كما سجل شهرا أبريل ومايو من العام الجاري أعلى حمولات صافية شهرية على مدار تاريخ القناة.