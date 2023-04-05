قناة السويس تحقق أعلى إيرادات شهرية فى تاريخها خلال مارس بواقع 832.2 مليون دولار (جراف)

حققت حركة تجارة قناة السويس رقمًا قياسيًا جديدًا

قدره 832.2 مليون دولار خلال مارس الماضي، حسبما أكدت مصادر مطلعة لبوابة المال.

وأوضحت الإحصائيات التي حصلت عليها بوابة المال أن إيرادات قناة السويس قفزت بنسبة 38.5% في مارس 2023 مقارنة بمثيله في العام السابق له والذي سجل 601.7 مليون دولار، ويشار أن عوائد مارس الماضي لا تشمل إيرادات الخدمات الملاحية.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات سابقة إن المعدلات غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة تعكس الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعات تطوير المجرى الملاحي والمضي قدما نحو تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بما سيسمح بزيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع المهم بنسبة 28% وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية.

وأضاف أن الطفرة الكبيرة التي تشهدها معدلات العبور اليومية بالقناة ما كان لها أن تتحقق لولا مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

وفي سياق متصل سجلت

خلال مارس الماضي عبور 2191 سفينة بزيادة بلغت 20.6% مقارنة بنفس الشهر لعام 2022 والذي سجل عبور 1816 سفينة مصاحبة بزيادة في الحمولات بلغت 20.5% حيث سجل مارس 2023 حمولات بلغت 129 مليون طن مقابل 107 مليون طن خلال مارس 2022.

وشهدت إحصائيات العبور اليومية في 13 مارس الماضي أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة، حيث عبرت 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.3 مليون طن.

قناة السويس تحقق 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023

إيرادات قناة السويس الدولارية خلال الربع الأول لعام 2023

أكدت الإحصائيات أن الربع الأول من عام 2023 سجل إجمالي إيرادات بلغت 2.382 مليار دولار مليار دولار بزيادة 40.6% مقارنة بنفس الفترة لعام 2022 والذي سجل إجمالي إيرادات وصلت إلى 1.694 مليار دولار، بفارق 683 مليون دولار.

وطبقت هيئة قناة السويس خلال الربع الأول من عام 2023 قراراتها بشأن رسوم عبور السفن للقناة في يناير الماضي، وهي زيادة رسوم العبور بنسبة 15% خلال عام 2023، فيما تزيد رسوم عبور كل من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة %10.

ويذكر أن إدارة التحركات بهيئة قناة السويس أعلنت في منتصف فبراير الماضي عن زيادة الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام وناقلات المشتقات المحملة العابرة لقناة السويس في الاتجاهين لتصبح 25% بدلا من 15% من رسوم العبور العادية، و15% زيادة في الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام ومشتقاته الفارغة، وتطبيقها اعتبارا من أبريل الجاري.

وفي السياق نفسه أكدت «بوابة معلومات مصر» عن ارتفاع المتوسط اليومي للحمولة الصافية لجميع أنواع للسفن العابرة في قناة السويس إلى 4.06 مليون طن، خلال فبراير الماضي.