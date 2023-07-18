«قناة السويس» تحصل رسوم «رسو» للسفن بمناطق الانتظار فى بورسعيد

أعلنت إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، عن تحصيل رسوم مقابل مكوث السفن «رسو» فى منطقة الانتظار بمخطاف بورسعيد، بعد مرور 48 ساعة من توقيت دخولها، بقيمة 30 سنتاً – أى ما يزيد على ربع دولار- عن كل طن من الحمولة الكلية لليوم الواحد.

قال مصدر مطلع لـ«المال» إن الهيئة ستطبق القرار بداية من أغسطس المقبل لأول مرة فى منطقة بورسعيد، لافتا إلى أنه تم إعفاء الشركات الحاصلة على رخصة تموين السفن بالوقود فى كلٍ من مدينتى السويس وبورسعيد بجانب الخاضعة للإصلاحات فى الترسانات أو الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.

يشار إلى أن هيئة قناة السويس سجلت إيرادات بنهاية العام المالى 2023-2022 بلغت نحو 9.4 مليار دولار، مقابل 6.9 مليار فى 2022-2021.

أوضح المصدر أن قناة السويس لديها مناطق انتظار أخرى، منها البحيرات المرة، وبحيرة التمساح، وتعتمد عليها فى معالجة الطوارئ، مشيرًا إلى أن الهيئة تحاول زيادة مواردها من جميع الخدمات المقدمة للسفن.

وتابع: فى السنوات الماضية كانت الهيئة تتعامل بنظام 3 قوافل – واحدة من الجنوب واثنتان من الشمال- وكان انتظار السفن أمرًا أساسيًا لتنظيم عمليات المرور، ولكن بعد حفر قناة السويس الجديدة أصبحت قافلتين فقط، مما حقق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن فى الاتجاهين وقلل من زمن العبور.

وأرجع سبب انتظار السفن حاليا إلى حالات مختلفة، منها أعمال شحن أو تفريغ، موضحا أن هناك مراكب تنتظر بهدف تغيير وتبديل طاقمها البحرى بجانب إصلاح أعطال المحركات، وغيرها من الطوارئ.

من جانبه، اعتبر المهندس جلال الديب، رئيس إدارة التحركات الأسبق بهيئة قناة السويس، إن تحصيل رسوم “رسو” هو قرار صائب، ويحمل مرونة كبيرة من إدارة الهيئة، لافتا إلى أنه يتم تحصيل القيمة بعد مرور 48 ساعة، أى منح السفينة يومين دون سداد مقابل.

وأكد مدير إحدى التوكيلات الملاحية أن قيمة الرسوم مناسبة للتسهيلات والخدمات المقدمة من الهيئة فى الوقت الحالي، خاصة أنها معمول بها فى الموانئ البحرية بجميع الدول.