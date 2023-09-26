«قناة السويس» تحصد 889 مليون دولار خلال أغسطس الماضي

تواصل قناة السويس طفرة إيراداتها، حيث حصدت 888.6 مليون دولار مليون دولار شاملة الخدمات الملاحية، خلال أغسطس الماضى، بنسبة زيادة 19% مقارنة بالشهر نفسه من 2022 والذى حقق مبلغ 745.6 مليون دولار، بفارق 143 مليون دولار، حسبما أكدت بوابة معلومات مصر التابعة لمجلس الوزراء.

وسجلت حركة السفن العابرة بقناة السويس خلال أغسطس الماضي عبور 2174 سفينة بزيادة 2.31% مقارنة بمثيلة لعام 2022 والذي سجل عبور 2125 سفينة بفارق 49 سفينة.

وصاحبت تلك السفن حمولات صافية بلغت 136.1 مليون طن بزيادة 6.4% بفارق 8.2 مليون طن مقابل عبور حمولات صافية بلغت 127.9 مليون طن خلال اغسطس 2022.

كما كشفت إحصائيات بوابة مصر ارتفاع المتوسط اليومي للحمولة الصافية لجميع أنواع للسفن العابرة في قناة السويس إلي 4 ملايين و394 مليون طن يوميا.

وطبقت هيئة قناة السويس مطلع أغسطس الماضي، قرارها بتحصيل رسوم لأول مرة مقابل “رسو” ومكوث السفن بمنطقة الانتظار بمخطاف بورسعيد، بعد مرور 48 ساعة من توقيت دخولها للمنطقة مقابل 30 سنت عن كل طن من الحمولة الكلية لليوم الواحد.

وأعفت هيئة القناة الشركات الحاصلة على رخصة تموين السفن بالوقود في كل من السويس وبورسعيد بجانب السفن التى تخضع للإصلاحات فى الترسانات أو الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.

ونجحت قناة السويس الجديدة في تحقيق المستهدف منها بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها العالمي لتظل أقصر وأسرع وأكثر الطرق الملاحية أمانا حسبما أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.