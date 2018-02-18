قناة السويس تحدد السخنة وشرق بورسعيد لتطبيق تخفيضات رسوم الحاويات

■ مصادر: التوقف فى ميناء واحد شرط الحصول على المزايا نادية صابر حددت هيئة قناة السويس ميناءى السخنة وشرق بورسعيد، لتطبيق قرار منح تخفيضات بنسبة %50 من رسوم العبور، لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقى الأمريكى والمتجهة إلى جنوب شرق…

■ مصادر: التوقف فى ميناء واحد شرط الحصول على المزايا

نادية صابر

حددت هيئة قناة السويس ميناءى السخنة وشرق بورسعيد، لتطبيق قرار منح تخفيضات بنسبة %50 من رسوم العبور، لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقى الأمريكى والمتجهة إلى جنوب شرق آسيا.

وأكدت مصادر مطلعة أن القرار اشترط توقف تلك السفن فى ميناء واحد فقط أثناء رحلتها، سواء السخنة أو شرق بورسعيد، بهدف زيادة تداول الحاويات بالميناءين، مضيفة أن التخفيضات تأتى فى إطار دعم مشروعات منطقة قناة السويس أمام منافسة موانئ الدول المجاورة، وضمن سلسلة قرارات من شأنها زيادة معدلات تداول الحاويات وحجم التجارة عبر المجرى الملاحى لقناة السويس وتحفيز السفن للتردد على موانئ المنطقة الاقتصادية.

يذكر أن موانئ دبى DP World وعدة خطوط ملاحية، وعلى رأسها NYK و MOL تقدمت بطلب إلى هيئة قناة السويس لمنح تخفيضات لسفن الحاويات العملاقة، والتى تمر بموانئ الهيئة الاقتصادية.

كما أكدت مصادر مطلعة بهيئة القناة فى تصريحات سابقة أن %10 من الإيرادات التى حققتها الهيئة العام الماضى ناتجة عن تخفيض الرسوم.

يشار إلى أن هيئة قناة السويس قررت مع بداية يناير الماضى، استمرار العمل بالتخفيضات الممنوحة لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقى الأمريكى والمتجهة مباشرة إلى منطقتى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا حتى 30 يونيو من العام الجارى.

وتشمل تلك التخفيضات منح سفن الحاويات القادمة من ميناء «نورفولك» وما شماله بالمحيط الهادئ متجهة إلى موانئ «بورت كيلانج» وماشرقه تخفيضاً قدره %45 من رسوم العبور العادية.

كما تمنح سفن الحاويات القادمة من الموانئ «جنوب نورفولك» ومتجهة إلى موانئ بورت كيلانج وما شرقه تخفيضاً قدره %65 من رسوم العبور العادية، على أن تحصل على تخفيض قدره %55 حال اتجاهها لموانئ كولومبو وما شرقه حتى ماقبل «بورت كيلانج».

ولم تغير هيئة القناة الاشتراطات التى يتوجب على السفن الالتزام بها للاستفادة من التخفيضات، وأولها أن تتقدم الشركة بطلب عن طريق التوكيل الملاحى قبل الإبحار، وفقاً لنموذج محدد صممته الهيئة.

كما اشترطت على السفن عدم التوقف فى أى ميناء بين ميناءى القيام والوصول، على أن يقدم مشغلو السفنية إقراراً بذلك.