«قناة السويس» تحدد إشتراطات جديدة في تحصيل رسوم «الرسو» بمناطق إنتظارالسفن

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إشتراطات جديدة لتحصيل رسوم “الرسو” من السفن المنتظرة بمناطق الإنتظار ببورسعيد، لأكثر من 48 ساعة ، والمقرر تطبيقها مطلع أغسطس المقبل .

وأكدت هيئة قناة السويس في منشور ملاحي أن تلك الاشتراطات تتضمن تحصيل رسوم “الرسو”على السفن المتواجدة فى أماكن الإنتظار لعدة أعمال منها تغيير طاقم أوعطل مخطاف أو أعمال الشحن أوعطل ماكينات،وغيره من الأعمال البحرية المختلفة .

كما إشترطت هيئة القناة تحصيل تلك الرسوم بعد مرور 48 ساعة علي مكوث السفينة- من حين وصولها إلي منطقة الإنتظارببورسعيد-علي أن تحصل هيئة القناة مبلغ وقدره 30 سنتا عن كل طن من الحمولة الكلية لليوم الواحد من ساعة وصول السفينة لمنطقة الإنتظار .

وأكدت هيئة قناة السويس في منشورها أن إعتبار “كسر الطن” طنًا كاملًا،و”كسر اليوم” يومًا كاملًا، لاسيما يعفي من رسوم الرسو الشركات الحائزة على رخصة تموين السفن بالوقود في كلاً من السويس وبورسعيد بجانب السفن التى تخضع للإصلاحات فى الترسانات أو الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.

ويذكر أن قناة السويس حققت إيرادات قياسية وصلت إلى 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مع عبور 25887 سفينة بإجمالي حمولات تتجاوز 1.5 مليار طن.