قناة السويس تحتل المرتبة الثانية بقائمة أكبر 10 جهات وشركات لوجستية في الشرق الأوسط

وضعت مجلة فوربس الأمريكية أهم الجهات والشركات العاملة في نشاط اللوجستيات بمنطقة الشرق الأوسط ، لتحتل هيئة قناة السويس المرتبة الثانية في القائمة، وذلك بعد مجموعة موانئ دبي العالمية ” الاماراتية ” “ DP WORLD ” والتي احتلت المركز الأول.

وتعد موانئ دبي التي احتلت المركز الأول أكبر مشغلي الموانئ ومحطات الشحن في العالم، ويعمل بها أكثر من 56000 شخص في الشركة عبر 181 مركزا على مستوى العالم وسجلت الشركة عائدات بقيمة 4.9 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 – بزيادة قدرها 21.3٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.



أما هيئة قناة السويس، فأكدت المجلة الأمريكية، أنها تعد إحدى أهم المجاري البحرية في العالم، وأقصر رابط بين الشرق والغرب بسبب موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر ، كما يمر حوالي 12٪ من التجارة العالمية عبر قناة السويس كل عام، وتعتبر من أهم مصادر الدخل لمصر.



وأعلنت هيئة قناة السويس، أن إيرادات القناة بلغت 3 مليارات دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 8.6٪ مقارنة بـ 2.7 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020، وخلال النصف الأول من عام 2021، تم إبحار 9763 سفينة عبر القناة.



واحتلت الهيئة العامة للموانئ السعودية ــ التي تشرف على 6 موانئ تجارية و3 موانئ صناعية مع 214 منصة ــ المركز الثالث في قائمة فوربس لأكبر 10 شركات لوجستية وتأسست الهيئة في عام 1976، وتغطي مساحة 12.5 كيلومتر مربع بالمملكة، وتتعامل مع أكثر من 65٪ من جميع البضائع المستوردة عبر الموانئ السعودية.



وجائت مجموعة أسياد – ASYAD – المركز الرابع، وهي مؤسسة في سلطنة عمان تكونت بقيمة 4 مليارات دولار مدعومة بـ 20 مليار دولار من الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وتتكون من 3 موانئ عميقة وثلاث مناطق حرة، تدعمها مطارات عمان الخمسة، تدير “أسياد” أحد أكبر الأحواض الجافة في المنطقة بأسطول متنوع من 60 سفينة وتعد هو القوة الدافعة وراء الاستراتيجية اللوجستية الوطنية لسلطنة عمان، والتي تعطي الأولوية للخدمات اللوجستية كجزء رئيسي من مستقبلها الاقتصادي.



فيما احتلت مجموعة أجيليتي للمخازن العمومية بالكويت، المركز الخامس بالقائمة، ولديها 16000 موظف يعملون في أكثر من 40 دولة، حيث تمتد أعمالها عبر سلاسل التوريد، وتجارة الأسواق الناشئة، والعقارات الصناعية والتجارية، والاستثمار في التكنولوجيا والمشاريع في يناير 2021، استثمرت حوالي 35 مليون دولار في الاكتتاب العام الأولي لشركة Queen’s Gambit Growth Capital، وفي أبريل 2021، وافقت أجيليتي على بيع أعمالها اللوجستية لشركة DSV Panalpina الدنماركية مقابل 4.1 مليار دولار في صفقة شاملة لجميع الأسهم.



ثم جائت مجموعة ناقلات القطرية في المركز السادس، والتي تعتبر شركة رائدة عالميا في مجال نقل الطاقة، إذ تدير أكبر أسطول شحن لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. وتتألف من 74 سفينة، كما تقوم بتشغيل حوض إرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء السفن في مدينة راس لفان الصناعية، حيث تقدم خدمات إصلاح السفن والتصنيع البحري عبر المشاريع المشتركة يذكر أن ناقلات الذي يرأسها عبدالله السليطي سجلت إيرادات بلغت 553.4 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021.



واحتلت مجموعة “بحري” السعودية المركز السابع بقائمة “فوربس”، وتعمل في خمس قطاعات عمل هي النفط، والمواد الكيميائية، والخدمات اللوجستية، والبضائع السائبة الجافة، وإدارة السفن وتعتبر “بحري” واحدة من أكبر تكتلات الشحن في العالم، حيث تمتلك أسطولا لا يقل عن 89 سفينة، ويعد صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو السعودية مساهمان رئيسيان في الشركة بنسبة ملكية تبلغ 22.5٪ و 20٪ على التوالي.



وجائت شركة الملاحة القطرية (ملاحة) في المركز الثامن، والتي تأسست الشركة عام 1957 كأول وكيل شحن في قطر، وتعمل في خمس وحدات أعمال هي البحرية واللوجستية، والبحرية، والغاز والبتروكيماويا ، والخدمات البحرية والتقنية، ورأس المال، وسجلت الشركة إيرادات بلغت 377 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021.



ثم جائت مجموعة أرامكس الإماراتية في المركز التاسع في قائمة فوربس، وتمتلك أكثر من 600 مكتب في 65 دولة تقدم الخدمات اللوجستية والنقل، مما يجعلها من بين أكبر شركات النقل السريع في الشرق الأوسط وحققت الشركة إيرادات قدرها 815.4 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021 وأرباح قدرها 31 مليون دولار.



وفي المركز العاشر والأخير جائت شركة الخليج للمخازن GWC” القطرية، والتي تأسست في عام 2004، وهي المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في قطر، والمزود الوطني الرسمي المستضيف للخدمات اللوجستية لكأس العالم 2022 ، لديها 19 مركزا لوجستيا منتشرا عبر مواقع استراتيجية في البلاد، وستوفر جميع الخدمات الخاصة بكأس العالم بالدوحة وسجلت الشركة إجمالي إيرادات 171.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من النصف الأول من عام 2021.