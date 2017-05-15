قناة السويس تحتفل باليوم العالمي للمتاحف .. الخميس



نادية صابر



تحت رعاية الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، يحتفل المعرض التاريخي لمقتنيات قناة السويس الأثرية، باليوم العالمي للمتاحف، الخميس القادم بمدينة الإسماعيلية.



وقالت الدكتورة منى الصياد المسئول عن المعرض التاريخى لقناة السويس، إن الاحتفالية تتضمن عرض أهم المقتنيات الأثرية التي وصلت للمعرض مؤخرا من أجهزة أثرية وكتب ووثائق وخرائطة قديمة بجانب إقامة ورشة فينة للأطفال، بجانب عرض لمسيرة المعرض خلال الـ3 سنوات الأخيرة في نشر الوعي المتحفي والثقافي بمدن القناة الثلاثة، بالإضافة إلي تكريم أصدقاء المعرض ممن كان لهم دور بارز في إمداد المعرض بالمقتنيات الشخصية.



المعرض أقيم بمبنى أثرى كان يسكنه المهندس “جول جيشار” ثانى رئيس لهيئة قناة السويس بعد فرديناند دى لسبس، وكان يستخدم مكتبه مقرا لإدارة ترانزيت الملاحة البحرية من هذا المبنى المطل على القناة وذلك فى عام 1869.



ويضم المعرض 6 قاعات عرض تحتوى على 200 نسخة من الأفلام التسجيلية عن القناة، وصورا فوتوغرافية ولوحات فنية ترصد مراحل أعمال حفر القناة وحفل الافتتاح، بالإضافة إلى فترة التأميم وإعادة الافتتاح عقب حرب أكتوبر بحضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات.



وقالت الصياد، إن لوحات المعرض هى نسخ من لوحات وصور ومخطوطات وخرائط نادرة منذ الفكرة الأولى للمشروع ومرورا بالحفر وافتتاح القناة للملاحة العالمية فى 17 نوفمبر 1869، وصورا لتوسعات القناة التى تجرى حاليا بحفر ازدواج قناة السويس الجديدة، مشيرة إلى أن المعرض يحافظ على الشكل التراثى للمبنى والأثاث القديم ليكون فى شكله متحفا فى ذاته بخلاف اللوحات المعروضة به.