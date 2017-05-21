قناة السويس تجرى مناورة عبور لثانى أكبر سفينة رافعة بالعالم

نادية صابرتستعد هيئة قناة السويس لإجراء مناورة بحرية أسفل كوبرى السلام لتمكين ثانى أكبر سفينة «رافعة» فى العالم «SAIPEM7000» من عبور قناة السويس على أن تسدد 1.8 مليون دولار.وعلمت «المال» أن المناورة ستجرى سبتمبر المقبل، وستقوم بها خمس قاطرات تابعة لهيئة قناة ا

نادية صابر

تستعد هيئة قناة السويس لإجراء مناورة بحرية أسفل كوبرى السلام لتمكين ثانى أكبر سفينة «رافعة» فى العالم «SAIPEM7000» من عبور قناة السويس على أن تسدد 1.8 مليون دولار.

وعلمت «المال» أن المناورة ستجرى سبتمبر المقبل، وستقوم بها خمس قاطرات تابعة لهيئة قناة السويس، عند قدوم السفينة من إيطاليا فى اتجاهها إلى الخليج العربى، رافعة علم دولة «البهاما».

ويذكر أن السفينة تابعة لشركة SAI PEM الرائدة عالميًّا فى مجال هندسة النفط والغاز وأعمال الحفر، وتعد ثانى أكبر سفينة فى العالم، وتقوم بتركيب منصات النفط البحرية ويمكنها رفع حمولة 14 ألف طن.

وقال الربان أحمد خليل، مراقب الملاحة بهيئة قناة السويس، إن ارتفاع كوبرى السلام يقارب 70 مترًا فوق المياه، وإنه نظرًا لارتفاع سفينة SAI PEM 7000 إلى 74 مترًا عن سطح المياه، ستجرى هيئة قناة السويس مناورة بحرية، لتقليل ذلك الارتفاع نحو 6 أمتار تحت المياه حتى تتمكن السفينة من العبور أسفل الكوبرى.

وأضاف أن الطول الكلى للحفار يصل إلى 180 مترًا، وعرض 87 مترًا بغاطس يصل إلى 12 مترًا، موضحًا أن هيئة قناة السويس، لديها القدرات الفنية والبشرية فى عمل العديد من المناورات البحرية داخل القناة.