قناة السويس تجدد منح ناقلات الغاز الطبيعي بين الساحل الشرقي الأمريكي وآسيا حوافز حتى 75%

جددت هيئة قناة السويس تخفيضات ناقلات الغاز الطبيعي المسال “LNG”المحملة والفارغة العامـلة بين موانئ الساحل الشرقي للأمريكتين وموانئ الخليج الأمريكي من جهة وموانئ آسيا من جهة أخرى، اعتباراً من يناير وحتى 30 يونية 2024، بنسب تتراوح بين 10 إلى 75%.

وتشمل الحوافز منح ناقلات الغاز العاملة بين الخليج الأمريكي وموانئ الخليج العربي والموانئ التي تقع داخل الخليج العربي بدءاً من ميناء صور العمانى والموانئ التى تقع شرقه حتى ميناء كوشين بغرب الهند تخفيضاً 30% من رسوم العبور و60% للموانئ التي تقع شرق ميناء كوشين حتى ما قبل ميناء بورت كلانج الماليزي و75% عند الوصول إلى ميناء بورت كلانج وما شرقه.

كما تمنح ناقلات الغاز الطبيعى المسال المحملة والفارغة العاملة بين موانئ الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية -التى تقع شمال ميناء ميامى- من جهة والموانئ الهندية وما شرقها من جهة أخرى وتشمل 10% للموانئ غرب شبه القارة الهندية -بدءاً من ميناء كراتشي بباكستان وحتى ميناء كوشين في غرب الهند- تخفيض 35% للموانئ التي تقع شرق ميناء كوشين.

يشار إلى أن قناة السويس تستحوذ على 12% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا، وتعد من أهم مصادر العملة الصعبة للإقتصاد المصري.