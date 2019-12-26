قناة السويس تجدد منح الوحدات البحرية ببورسعيد تخفيضا لمدة عام

أعلن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أمس أن الإحصائيات الملاحية بالقناة شهدت طفرة كبيرة فى أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال الربع الأخير من عام 2019، عبور ما يزيد على 5 آلاف سفينة، بحمولات قدرها 314مليون ط

أعلنت هيئة قناة السويس اليوم الخميس ، عن استمرار منح الوحدات البحرية المصرية التى لها ترخيص ملاحة داخلية والناقلة للحاويات من ميناء بورسعيد إلى الميناء المحوري (شرق بورسعيد) والعكس عن طريق قناة الخدمة تخفيضا قدره 30% من رسوم العبور عاما آخر ينتهى فى ديسمبر 2020.

ويأتى ذلك التخفيض في إطار سلسلة من الحوافز التي تقدمهها إدارة الهيئة وأحد الادوات التسويقية التي تعتمد عليه الهيئة.

يذكر أن هيئة قناة السويس أعلنت في نوفمبر الماضي عن مد الحوافز والتخفيضات الممنوحة لثلاثة أنواع من السفن وهم “الحاويات والصب وناقلات البترول”،6 أشهر جديدة ، تنتهي في يونيو المقبل.

واستحوذت سفن بضائع الصب علي النصيب الأكبر لتلك التخفيضات، يليها ناقلات البترول ثم سفن الحاويات .

وأعلن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أمس أن الإحصائيات الملاحية بالقناة شهدت طفرة كبيرة فى أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال الربع الأخير من عام 2019، عبور ما يزيد على 5 آلاف سفينة، بحمولات قدرها 314مليون طن.

جاء ذلك، خلال احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية بتدشين القاطرة “الشهيد مصطفى محمود” بقوة شد 70 طنا، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أحمد بدوى قائد قاعدة بورسعيد، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة.

تفاصيل الاحتفال



وكان فى استقبالهم بمقر الترسانة البحرية ببورسعيد، المهندس عادل فريد الطنطاوى مدير إدارة الترسانات وعدد من القيادات والعاملين بالترسانة، وفور وصولهم توجه الفريق أسامة ربيع واللواء عادل الغضبان لتفقد أعمال تنفيذ ونش الساحات حمولة 60 طنا، تلاها متابعة أعمال تشطيبات القاطرة عبد الحميد يوسف بساحة الترسانة، ثم بدء مراسم تدشين القاطرة الجديدة “الشهيد مصطفى محمود” بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .

وفى كلمته أعرب الفريق أسامة ربيع عن سعادته بتزامن احتفالات العيد القومى لمحافظة بورسعيد مع الاحتفال بمرور مائة عام على انتقال الترسانة البحرية إلى موقعها الحالى ببورفؤاد، موجهاً التهنئة لشعب بورسعيد والقيادات التنفيذية بالمحافظة بمناسبة ذكرى انتصار الإرادة المصرية والمقاومة الشعبية على العدوان الثلاثى.

مصطفى محمود



وأوضح رئيس قناة السويس أن تدشين القاطرة تعد نتاجاً للتعاون المثمر بين هيئة قناة السويس والقوات البحرية وتخليداً لبطولة الشهيد رائد بحرى مصطفى محمود الذى استشهد خلال العملية الشاملة بسيناء العام الماضى ، موجهاً تحية إعزاز وتقدير لأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة.