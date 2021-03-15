قناة السويس تجدد تخفيض رسوم عبور حاملات السيارات حتى نهاية يونيو القادم

قررت هيئة قناة السويس تجديد منح السفن «حاملات السيارات » القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا حتى ميناء Santander والمتجهة مباشرة إلى ميناء « Port Klang» فى سنغافورة وما شرقه من موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى تخفيضاً قدره 8% من رسوم العبور العادية.

وأكدت قناة السويس أن تطبيق الحوافز سيستمر حتى 30 يونيو القادم.

وأوضحت الهيئة فى منشور اطلعت عليه « المال» أن التخفيض جاء تلبية لرغبة ملاك ومشغلى السفن حاملات السيارات، شريطة أن تتقدم الشركة المشغلة التى ترغب فى الاستفادة من المنشور بطلب عن طريق التوكيل الملاحى قبل الإبحار من ميناء القيام محددا به بيانات السفينة وميناء القيام وتاريخ الإبحار وميناء الوصول والميعاد المتوقع لوصــــول السفينة للقناة وحالة السفينة (محملة/فارغة) ونوع وكمية الشحنة.

كما اشترطت قناة السويس عدم توقف السفينة فى أى ميناء فيما بين ميناءى القيام والوصول لأغراض تجارية ، وفى حالة التوقف فى أى ميناء بين ميناءى القيام والوصول لأغراض غير تجارية يتم موافاتها بشهادة بأسباب الرسو من سلطات ميناء التوقف أو السلطات المختصة.

وتٌسدد رسوم السفينة كاملة عند العبور على أن يتم تسوية التخفيض بعد استكمال جميع المستندات المطلوبة خلال سنة ميلادية تبدأ من اليوم التالى لتاريخ العبور، على أن ترسل (جميع مستندات التخفيض الخاصة برحلة السفينة) دفعة واحدة.

وشددت هيئة قناة السويس على أنه فى حالة عدم استكمال المستندات فى المــدة المحددة أو توقف السفينة فى أى ميناء بين ميناءى القيام والوصول لأى غرض تجارية أو الإخلال بأى شرط من شروط المنشور المذكورة يتم إلغاء قيمة التخفيض الممنوح للسفينة وفق هذا المنشور.