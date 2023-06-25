قناة السويس تجدد تخفيضات ناقلات الكيماويات بين الأمريكتين وموانئ الهند بدءا من يوليو

قررت

منح حوافز جديدة لناقلات “الكيماويات والسوائل الأخرى”سواء المحملة أو الفارغة العاملة بين موانئ الساحل الشرقى للأمريكتين والخليج الأمريكى من جهة وموانئ الهند وما شرقها من جهة أخرى، بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 75%.

وأكدت إدارة التحركات بهيئة قناة السويس في منشور ملاحي، أن تلك التخفيضات جاءت تشجيعاً لناقلات “الكيماويات والسوائل الأخرى” على عبور القناة على أن يتم تطبيقها اعتبارا من مطلع يوليو المقبل حتى نهاية ديسمبر 2023.

وأوضحت أن التخفيضات تشمل منح ناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى المحملة العاملة بين الخليج الأمريكي (بدءاً من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي) وأيضا الموانئ التي تقع جنوب الخليج الأمريكي حتى موانئ غرب شبه القارة الهندية (بدءاً من ميناء كراتشي بباكستان حتى ميناء كوشين في غرب الهند تخفيضا 25% من رسوم العبور العادية.

وتابعت أن السفن المحملة من الخليج الأمريكي ومناطقه المحددة سابقا حتى موانئ شرق ميناء كوشين حتى ما قبل ميناء بورت كلانج تمنح 55% تخفيضا من رسوم العبور بينما التي تصل حتي ميناء بورت كلانج وما شرقه تمنح تخفيضاً 75%.

كما حددت إدارة التحركات أن ناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى المحملة والفارغة العاملة بين موانئ الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية (التى تقع شمال ميناء ميامى) من جهة والموانئ التي تقع شرق ميناء كوشين حتى ما قبل ميناء بورت كلانج تخفيضا وقدره 15٪ من رسوم العبور ، و25% لميناء بورت كلانج وما شرقه .

قبول طلبات التخفيضات عن طريق النظام الإلكتروني فقط

كما تهيب هيئة قناة السويس بعملائها من ملاك ومشغلي ومستأجري السفن العابرة لقناة السويس والتوكيلات الملاحية التابعة لهم أنه بخصوص جميع المنشورات التى بموجبها تَمنح هيئة قناة السويس السفن العابرة لقناة السويس والعاملة على طرق محددة تخفيضات ثابتة ، بداية من مطلع يوليو المقبل ، أنه سيتم قبول طلبات التخفيض عن طريق النظام الإلكتروني لمنشورات التخفيضات الثابتة ، ولن يتم قبول أو الالتفات لأي طلبات تخفيض ورقية ترد إلينا عن طريق الفاكس أو البريد أو باليد.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الأربعاء الماضي، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2022/ 2023 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى معدل للعبور 25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.5 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 9.4 مليار دولار، متجاوزة بذلك جميع الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.