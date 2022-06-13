قناة السويس تجدد تخفيضات ناقلات الغاز المسال بين الخليج الأمريكي والهند بنسبة 75%

أعلنت هيئة قناة السويس عن استمرار العمل بالتخفيض الممنوح لناقلات الغاز البترولي المسال (المحملة أو الفارغة) العاملة بين موانئ الخليج الأمريكي والهند وما‎ ‎شرقها ، اعتبارا من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022.

وتمنح إدارة هيئة قناة السويس ناقلات الغاز البترولي المسال (المحملة/الفارغة) العاملة بين الخليج الأمريكي (بدءا من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي والموانئ التي تقع جنوب الخليج الأمريكي) والمناطق التالية بالهند وما شرقها الي موانئ غرب الهند وجزر المالديف حتى ميناء كوتشي (Kochi) تخفيضا قدره 20 % من رسوم العبور العادية.

كما تمنح الموانئ التي تقع شرق ميناء كوتشى (Kochi) بغرب الهند حتى ما قبل ميناء سنغافورة تخفيضاً وقدره 55% ، بينما موانئ سنغافورة وما شرقها تخفيضا وقدره 75% بدلا من 70% من رسوم العبور العادية.