«قناة السويس» تجدد تخفيضات سفن الصب الجاف بموانئ شرق الأمريكيتين وآسيا

جددت هيئة قناة السويس العمل بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجاف، سواء محملة أو فارغة، وتعمل بين موانئ منطقة شرق الأمريكتين حتى ما قبل موانئ دولة البرازيل من جهة وموانئ منطقة آسيا من جهة أخرى حتى 30 يونيو 2023.

وعدلت قناة السويس في بعض الحوافز، حيث تقرر منح سفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة القادمة من (أو المتجهة إلى) منطقة الساحل الشرقي الأمريكي (الموانئ التي تقع شمال ميناء Savannah) ومتجهة إلى (أو قادمة من) موانئ غرب شبه القارة الهندية، بداية من ميناء كراتشي Karachi وحتى ميناء Cochin تخفيضا وقدره 10% من رسوم العبور العادية..

ومنح سفن الصب القادمة أو المتجهة من الساحل الشرقي الأمريكي إلي الموانئ التى تقع شرق ميناء Cochin وحتى ما قبل ميناء Port Klang تخفيضاً وقدره 40% من رسوم العبور العادية بينما موانئ ( Port Klang وما شرقه) بما فيها منطقة الشرق الأقصى تخفيضاً وقدره 55% من رسوم العبور العادية.

كما قررت قناة السويس في منشور ملاحي منـــح سفــن البضائـــع الصب الجافـــة المحملة أو الفارغة القادمة مـــن (أو المتجهــة إلى موانئ الأمريكتيـن بدايـة مـــن مينــــاء Savannah ، وما جنوبه (متضمنة موانـــئ الخليج الأمريكي ونهر المسيسبـــي، البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية حتى ما قبل موانئ دولة البرازيل) ومتجهة إلى (أو قادمة من) موانئ غرب شبه القارة الهندية بداية من ميناء كراتشي Karachi وحتى ميناء Cochin تخفيضا وقدره 25٪ بدلا من 45% من رسوم العبور العادية

وأوضحت الموانئ التى تقع شرق ميناء Cochin وحتى ما قبل ميناء Port Klang أنها تمنح تخفيضاً وقدره 65٪ من رسوم العبور بينما موانئ (Port Klang وما شرقه) بما فيها منطقة الشرق الأقصى تمنح تخفيضاً وقدره 75% من رسوم العبور العادية.