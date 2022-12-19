قناة السويس تجدد تخفيضات سفن الصب العاملة بين موريتانيا والخليج العربي والهند

قررت هيئة قناة السويس تجديد التخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجاف (المحملة/ الفارغة) العاملة فى الاتجاهين بين موانئ دولة موريتانيا (وما جنوبها بغرب أفريقيا) من جهة، وموانئ الخليج العربى والهند وما شرقها والشرق الأقصى من جهة أخرى حتى 30 يونيو 2023.

وتمنح سفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة القادمة من (أو المتجهة إلى) منطقة غرب أفريقيا (بدءًا من موانئ دولة موريتانيا وما جنوبها حتى ما قبل موانئ دولة غينيا)، ومتجهة إلى (أو قادمة من موانئ منطقة الخليج العربى (الموانئ التي تقع داخل الخليج العربي بدءًا من ميناء مسقط) تخفيضًا قدره 15% من رسوم العبور العادية.

وتمنح سفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة القادمة من (أو المتجهة إلى) منطقة غرب أفريقيا إلى موانئ غرب شبه القارة الهندية، بداية من ميناء Karachi وحتى ميناء Cochin، تخفيضًا 25% من رسوم العبور العادية، وتحفيض 75% للموانئ ما بعد ميناء Cochin وما شرقه (بما فيها منطقة الشرق الأقصى).

ولفتت هيئة قناة السويس إلى منـــح سفــن البضائـــع الصب الجافـــة المحملة أو الفارغة القادمة مـــن (أو المتجهــة إلــــى) منطقة غرب أفريقيا (بدءًا من موانئ دولة غينيا وما جنوبها) ومتجهة إلى (أو قادمة من) موانئ منطقة الخليج العربى (الموانئ التي تقع داخل الخليج العربي بدءًا من ميناء مسقط) تخفيضًا وقدره 70% من رسوم العبور العادية بينما تمنح موانئ شبه القارة الهندية بداية من ميناء Karachi وما شرقه (بما فيها منطقة الشرق الأقصى) تخفيضًا 75% من رسوم العبور العادية.