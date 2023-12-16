قناة السويس تجدد تخفيضات سفن الصب الجاف العاملة بين موريتانيا والشرق الأقصى

اعتبارا من يناير حتى يونيو 2024

قناة السويس تجدد تخفيضات سفن الصب الجاف العاملة بين موريتانيا والشرق الأقصى
نادية سلام

نادية سلام

12:44 م, السبت, 16 ديسمبر 23

جددت هيئة قناة السويس الحوافز المقدمة لسفن البضائع الصب الجاف المحملة والفارغة العاملة فى الاتجاهين بين موانئ دولة موريتانيا -وما جنوبها بغرب أفريقيا- من جهة وموانئ الخليج العربى والهند وما شرقها والشرق الأقصى، بنسب تتراوح بين 15 إلى 75%، اعتبارا من يناير حتى يونيو 2024.

وتشمل تلك الحوافز منح سفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة القادمة من -أو المتجهة إلى- منطقة غرب أفريقيا -بدءًا من موانئ دولة موريتانيا وما جنوبها حتى ما قبل موانئ دولة غينيا)، ومتجهة إلى -أو قادمة من موانئ منطقة الخليج العربى -الموانئ التي تقع داخل الخليج العربي بدءًا من ميناء مسقط- تخفيضًا قدره 15% من رسوم العبور العادية، حسبما أكد منشور ملاحي صادر من هيئة قناة السويس.

كما تمنح سفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة القادمة من -أو المتجهة إلى-منطقة غرب أفريقيا إلى موانئ غرب شبه القارة الهندية، بداية من ميناء Karachi ، وحتى ميناء Cochin، تخفيضًا 25% من رسوم العبور العادية، وتحفيض 75% للموانئ ما بعد ميناء Cochin وما شرقه -بما فيها منطقة الشرق الأقصى.

ولفتت هيئة قناة السويس إلى منح سفـن البضائـع الصب الجافـــة المحملة أو الفارغة القادمة مـــن -أو المتجهــة إلى-منطقة غرب أفريقيا -بدءًا من موانئ دولة غينيا وما جنوبها، ومتجهة إلى- أو قادمة من- موانئ منطقة الخليج العربى الموانئ التي تقع داخل الخليج العربي بدءًا من ميناء مسقط، تخفيضًا وقدره 70% من رسوم العبور العادية، بينما تمنح موانئ شبه القارة الهندية بداية من ميناء Karachi وما شرقه (بما فيها منطقة الشرق الأقصى) تخفيضًا 75% من رسوم العبور العادية.

 وشهدت حركة التجارة العابرة بقناة السويس خلال الـ11 شهرا الماضية من عام  2023 عبور 24 ألفا و 296 سفينة بزيادة 12% مقارنة مع نفس الفترة لعام 2022 والتي سجلت عبور 21 ألفا و656 سفينة، أي بفارق 2640.

يشار إلى أن قناة السويس تستحوذ على 12% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا، وتعد من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

نادية سلام

نادية سلام

12:44 م, السبت, 16 ديسمبر 23