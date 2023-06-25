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قناة السويس تجدد تخفيضات سفن الصب الجاف العاملة بين موريتانيا والخليج العربي والهند

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اعتبارا من يوليو حتى 31 ديسمبر 2023

قناة السويس تجدد تخفيضات سفن الصب الجاف العاملة بين موريتانيا والخليج العربي والهند
نادية سلام

نادية سلام

2:33 م, الأحد, 25 يونيو 23

قررت هيئة

قناة السويس
تجديد التخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجاف المحملة والفارغة العاملة فى الاتجاهين بين موانئ دولة موريتانيا -وما جنوبها بغرب أفريقيا- من جهة، وموانئ الخليج العربى والهند وما شرقها والشرق الأقصى من جهة أخرى ، اعتبارا من يوليو حتى 31 ديسمبر 2023 ، بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 75%.

جريدة المال

وتمنح سفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة القادمة من -أو المتجهة إلى- منطقة غرب أفريقيا (بدءًا من موانئ دولة موريتانيا وما جنوبها حتى ما قبل موانئ دولة غينيا)، ومتجهة إلى (أو قادمة من موانئ منطقة الخليج العربى -الموانئ التي تقع داخل الخليج العربي بدءًا من ميناء مسقط- تخفيضًا قدره 15% من رسوم العبور العادية، حسبما أكد منشور ملاحي صادر من هيئة قناة السويس.

كما تمنح سفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة القادمة من -أو المتجهة إلى-منطقة غرب أفريقيا إلى موانئ غرب شبه القارة الهندية، بداية من ميناء Karachi ، وحتى ميناء Cochin، تخفيضًا 25% من رسوم العبور العادية، وتحفيض 75% للموانئ ما بعد ميناء Cochin وما شرقه -بما فيها منطقة الشرق الأقصى.

جريدة المال

ولفتت هيئة قناة السويس إلى منح سفـن البضائـع الصب الجافـــة المحملة أو الفارغة القادمة مـــن -أو المتجهــة إلى-منطقة غرب أفريقيا -بدءًا من موانئ دولة غينيا وما جنوبها، ومتجهة إلى- أو قادمة من- موانئ منطقة الخليج العربى الموانئ التي تقع داخل الخليج العربي بدءًا من ميناء مسقط، تخفيضًا وقدره 70% من رسوم العبور العادية، بينما تمنح موانئ شبه القارة الهندية بداية من ميناء Karachi وما شرقه (بما فيها منطقة الشرق الأقصى) تخفيضًا 75% من رسوم العبور العادية.

نادية سلام

نادية سلام

2:33 م, الأحد, 25 يونيو 23