قناة السويس تجدد تخفيضات سفن الصب الجاف العاملة بين موريتانيا والخليج العربي والهند

قررت هيئة

تجديد التخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجاف المحملة والفارغة العاملة فى الاتجاهين بين موانئ دولة موريتانيا -وما جنوبها بغرب أفريقيا- من جهة، وموانئ الخليج العربى والهند وما شرقها والشرق الأقصى من جهة أخرى ، اعتبارا من يوليو حتى 31 ديسمبر 2023 ، بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 75%.

وتمنح سفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة القادمة من -أو المتجهة إلى- منطقة غرب أفريقيا (بدءًا من موانئ دولة موريتانيا وما جنوبها حتى ما قبل موانئ دولة غينيا)، ومتجهة إلى (أو قادمة من موانئ منطقة الخليج العربى -الموانئ التي تقع داخل الخليج العربي بدءًا من ميناء مسقط- تخفيضًا قدره 15% من رسوم العبور العادية، حسبما أكد منشور ملاحي صادر من هيئة قناة السويس.

كما تمنح سفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة القادمة من -أو المتجهة إلى-منطقة غرب أفريقيا إلى موانئ غرب شبه القارة الهندية، بداية من ميناء Karachi ، وحتى ميناء Cochin، تخفيضًا 25% من رسوم العبور العادية، وتحفيض 75% للموانئ ما بعد ميناء Cochin وما شرقه -بما فيها منطقة الشرق الأقصى.

ولفتت هيئة قناة السويس إلى منح سفـن البضائـع الصب الجافـــة المحملة أو الفارغة القادمة مـــن -أو المتجهــة إلى-منطقة غرب أفريقيا -بدءًا من موانئ دولة غينيا وما جنوبها، ومتجهة إلى- أو قادمة من- موانئ منطقة الخليج العربى الموانئ التي تقع داخل الخليج العربي بدءًا من ميناء مسقط، تخفيضًا وقدره 70% من رسوم العبور العادية، بينما تمنح موانئ شبه القارة الهندية بداية من ميناء Karachi وما شرقه (بما فيها منطقة الشرق الأقصى) تخفيضًا 75% من رسوم العبور العادية.