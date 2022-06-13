قناة السويس تجدد تخفيضات سفن الصب الجاف بين الأمريكتين وآسيا 6 أشهر

قررت هيئة قناة السويس تجديد التخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجاف (المحملة/الفارغة) التي تعمل ما بين موانئ منطقة شرق الأمريكتين وموانئ منطقة آسيا بدءا من يوليو حتى 31 ديسمبر ٢٠٢٢.

وأكدت في منشور ملاحي منح سفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة القادمة من وإلى منطقة الساحل الشرقي الأمريكي (الموانئ التي تقع شمال ميناء سافانا) ومتجهة إلى ميناء Kochi وما شرقه حتى ما قبل ميناء Port Klang تخفيضاً وقدره 30٪ من رسوم العبور، بينما المتجهة لميناء Port Klang وما شرقه (بما فيها منطقة الشرق الأقصى) تخفيضاً وقدره 45% من رسوم العبور العادية.

كما تمنـــح سفــن البضائـــع الصب الجافـــة المحملة أو الفارغة القادمة من وإلي موانـــئ الأمريكتيـن بــدايـــة مـــن مينــــاء سافانا وما جنوبه متضمنة موانـــئ الخليج الأمريكي ونهر المسيسبـي، البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية ومتجهة إلى موانئ غرب شبه القارة الهندية بداية من ميناء كراتشي Karachi وحتى ما قبل ميناء Kochi تخفيضا وقدره 15٪ من رسوم العبور العادية، بينما ميناء Kochi وما شرقه حتى ما قبل ميناء Port Klang تمنح تخفيضاً وقدره 65٪ من رسوم العبور العادية.

كما تمنح قناة السويس للسفن العاملة بين موانئ الخليج الأمريكي وميناء Port Klang الماليزي وما شرقه (بما فيها منطقة الشرق الأقصى) تخفيضاً وقدره 75% من رسوم العبور العادية.