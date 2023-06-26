قناة السويس تجدد تخفيضات «الصب الجاف» بين موانيء أستراليا وغرب أوروبا حتي ديسمبر2023

جددت هيئة

الحوافز الممنوحة لسفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة العاملة بين موانئ أستراليا وموانئ شمال غرب أوروبا بداية من ميناء CADIZ ، وما شماله ، اعتبارا من يوليو حتي ديسمبر 2023، بنسب تتراوح ما بين 25 إلي75 %

وأكدت هيئة قناة السويس في منشور ملاحي منح سفن الصب الجاف -المحملة أو الفارغة- القادمة من أو المتجهة إلى موانئ شمال غرب أوروبا بدءا من ميناء CADIZ وما شماله سواء المتجهة إلي أو قادمة من الموانئ التي تقع شمال غرب ميناء CAIRNS وتنتهي بميناء DARWIN تخفيضاً وقدره 25% من رسوم العبور.

مسارات السفن الحاصلة علي التخفيضات

كما تمنح الموانئ التي تقع غرب ميناء DARWIN حتى ما قبل ميناء GERALDTON بغرب أستراليا تخفيضاً وقدره 55% من رسوم العبور العادية بينما تصل نسبة التخفيض الممنوحة للسفن القادمة أو المتجهة إلى الموانئ التي تقع في منطقة جنوب غرب وجنوب وشرق أستراليا والتي تبدأ من ميناء GERALDTON بجنوب غرب أستراليا وتنتهي بميناء CAIRNS شرقاً تخفيضاً 75% من رسوم العبور

وسجلت حركة التجارة العبرة بقناة السويس خلال مايو 2023 ايرادات بلغت 946.2 مليون دولار – بدون الخدمات الملاحية -بزيادة 43% مقارنة بنفس الشهر لعام 2022 والذي سجل ايرادات بلغت 658.2 مليون دولار

وبلغت أعداد السفن العابرة في مايو 2023 عبور 2396 سفينة بزيدة 25% مقارنة بمثيله العام الماضي مسجلا عبور 1916 سفينة كما سجلت الحمولات العابرة 143 مليون طن خلال مايو الماضي بزيدة 24% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي مسجلا حمولات بلغت 115مليون طن