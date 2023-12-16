قناة السويس تجدد تخفيضات الصب الجاف بين موانئ أستراليا وغرب أوروبا حتى يونيو 2024

مدت هيئة قناة السويس العمل بالتخفيضات المقدمة لسفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة العاملة بين موانئ أستراليا وموانئ شمال غرب أوروبا -بداية من ميناء CADIZ وما شماله- بنسب تتراوح ما بين 25 إلى 75%، حتى 30 يونيو 2024.

وأكدت هيئة قناة السويس في منشور ملاحي، أن التخفيضات تشمل منح سفن الصب الجاف -المحملة أو الفارغة- القادمة من أو المتجهة إلى موانئ شمال غرب أوروبا بدءا من ميناء CADIZ وما شماله، سواء المتجهة إلى أو قادمة من الموانئ التي تقع شمال غرب ميناء CAIRNS وتنتهي بميناء DARWIN تخفيضاً وقدره 25% من رسوم العبور.

كما تمنح الموانئ التي تقع غرب ميناء DARWIN حتى ما قبل ميناء GERALDTON بغرب أستراليا تخفيضاً وقدره 55% من رسوم العبور العادية، بينما تصل نسبة التخفيض الممنوحة للسفن القادمة أو المتجهة إلى الموانئ التي تقع في منطقة جنوب غرب وجنوب وشرق أستراليا والتي تبدأ من ميناء GERALDTON بجنوب غرب أستراليا وتنتهي بميناء CAIRNS شرقاً، تخفيضاً 75% من رسوم العبور العادية.

وحققت قناة السويس خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023 إجمالي إيرادات 9 مليارات و492 مليون دولار، بزيادة 31%، مقارنة مع مثيلتها لعام 2022 والتي بلغت 7 مليارات و201 مليون دولار، أي بزيادة مليارين و291 مليون دولار، حسب مؤشرات حركة الإيرادات.

يشار إلى أن قناة السويس تستحوذ على 12% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا، وتعد من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.