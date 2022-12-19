قناة السويس تجدد التخفيضات لناقلات الغاز الطبيعي المسال 6 أشهر

أصدرت هيئة قناة السويس قرارا بتجديد العمل بالتخفيضات المقدمة لناقلات الغاز الطبيعي المسال سواء المحملة أو الفارغة العامـلة بين الخليج الأمريكي من جهة ومناطق الخليج العربى، والموانئ التي تقع داخل الخليج العربي بدءا من ميناء مسقط ، والهند وما شرقها من جهة أخرى.

وعدلت قناة السويس في منشورها الملاحي نسب التخفيضات المقدمة حيث سيتم منح ناقلات الغاز الطبيعي المسال (المحملة /الفارغة) العاملة بين الخليج الأمريكي (بدءا من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي) وكذا الموانئ التي تقع جنوب الخليج الأمريكي من جهة والمناطق التالية بقارة آسيا من جهة أخرى نسب التخفيض الآتية وهي موانئ الخليج العربي (الموانئ التي تقع داخل الخليج العربي بدءا من ميناء مسقط) وغرب الهند حتى ميناء كوتشى (Cochin) تخفيضاً وقدره 25% من رسوم العبور العادية.

ومن المقرر تطبيق تلك التحفيضات اعتبارا من يناير المقبل حتي نهاية يونيو 2023.

وتمنح ناقلات الغاز الطبيعي العاملة بين الخليج الأمريكي والموانئ التي تقع شرق ميناء كوتشي (Cochin) حتى ما قبل Port Klang تخفيضاً وقدره 55% من رسوم العبور العادية، و70% لموانئ (Port Klang وما شرقه) تخفيضاً وقدره 70% من رسوم العبور العادية.