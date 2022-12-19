قناة السويس تجدد التخفيضات لناقلات البترول الخام بين الخليج الأمريكي وآسيا حتى 75%

قررت هيئة قناة السويس استمرار التخفيض الممنوح لناقلات البترول الخام (المحملة أو الفارغة) ، القادمة من موانئ الخليج الأمريكي ومنطقة الكاريبى وأمريكا اللاتينية ومتجهة إلى موانئ آسيا حتى نهاية يونيو 2023.

وعدلت قناة السويس في منشور ملاحي ، اليوم الإثنين ، تخفيضات ناقلات البترول الخام المحملة أو الفارغة القادمة من وإلى موانئ الخليج الأمريكي -بدءا من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي) ومنطقة الكاريبي – ومتجهة إلى أو قادمة من موانئ غرب شبه القارة الهندية -بداية من ميناء كراتشي Karachi وحتى ميناء Cochin في غرب الهند-لتصبح تخفيضا وقدره 30% بدلا من 35% من رسوم العبور العادية، بينما الموانئ التي تقع شرق ميناء Cochin تمنح تخفيضا وقدره 75٪ من رسوم العبور العادية.

كما تمنح ناقلات البترول الخام المحملة أو الفارغة القادمة من أو متجهة إلى موانئ أمريـكا اللاتينية ابتداء من كولومبيا وجنوبه ومتجهة إلى أو قادمة من موانئ آسيا ابتداءً من ميناء Karachi وما شرقه تخفيضا 75٪ من رسوم العبور العادية.