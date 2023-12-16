قناة السويس تجدد التخفيضات المقدمة لـ«الصب الجاف» بين موانئ الأمريكتين وآسيا حتى منتصف 2024

قررت هيئة قناة السويس مد العمل بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجاف المحملة والفارغة التي تعمل بين موانئ منطقة شرق الأمريكتين حتى ما قبل موانئ دولة البرازيل من جهة وموانئ منطقة آسيا من جهة أخرى، اعتبارا من يناير حتى 30 يونيو 2024، بنسب تتراوح بين 10 حتى 75%.

و أكد منشور ملاحي صادر من هيئة قناة السويس منح سفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة القادمة من -أو المتجهة إلى-منطقة الساحل الشرقي الأمريكي -الموانئ التي تقع شمال ميناء Savannah، ومتجهة من وإلي موانئ غرب شبه القارة الهندية، بداية من ميناء كراتشي وحتى ميناء Cochin تخفيضا وقدره 10% من رسوم العبور العادية.

كما تمنح سفن الصب القادمة أو المتجهة من الساحل الشرقي الأمريكي إلي الموانئ التى تقع شرق ميناء Cochin وحتى ما قبل ميناء Port Klang تخفيضاً وقدره 40% من رسوم العبور العادية بينما موانئPort Klang وما شرقه بما فيها منطقة الشرق الأقصى تخفيضاً وقدره 55% من رسوم العبور العادية.

كما مدت قناة السويس منـــح سفــن البضائـــع الصب الجافـــة المحملة أو الفارغة القادمة مـــن وإلى موانئ الأمريكتيـن بدايـة مـــن مينــــاء Savannah ، وما جنوبه متضمنة موانـــئ الخليج الأمريكي ونهر المسيسبـــي، البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية حتى ما قبل موانئ دولة البرازيل ،ومتجهة إلى أو من موانئ غرب شبه القارة الهندية بداية من ميناء كراتشي وحتى ميناء Cochin تخفيضا وقدره 25٪ من رسوم العبور العادية.

وأوضح المنشور الملاحي أن الموانئ التى تقع شرق ميناء Cochin وحتى ما قبل مينا بورت كيلانج تمنح تخفيضاً وقدره 65٪ من رسوم العبور بينما موانئ بورت كيلانج وما شرقه، بما فيها منطقة الشرق الأقصى تمنح تخفيضاً وقدره 75% من رسوم العبور العادية .

كما حققت هيئة قناة السويس طفرة قوية فى إجمالى إيراداتها والرسوم المحصلة من السفن العابرة لها خلال الربع الأول من العام المالى 2023 – 2024، مسجلة حوالى 2.6 مليار دولار، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2022/ 2023، والذى جمعت خلاله 2.1 ملياردولار.