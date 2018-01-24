قناة السويس تتوقع ارتفاع الإيرادات إلى 13 مليار دولار فى 2023

خالد بدر الدينتتوقع هيئة قناة السويس، ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويًا، بحلول عام 2023، بعد ارتفاعها في ديسمبر الماضي، 13.8% لتتجاوز 471 مليون دولار، مقارنة مع الشهر نفسه في العام السابق، عندما بلغت 414.4 مليون دولار.وأظهرت بيانات رسمية -اليوم الأربعاء- ارتفاع إيرادات م

خالد بدر الدين

تتوقع هيئة قناة السويس، ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويًا، بحلول عام 2023، بعد ارتفاعها في ديسمبر الماضي، 13.8% لتتجاوز 471 مليون دولار، مقارنة مع الشهر نفسه في العام السابق، عندما بلغت 414.4 مليون دولار.

وأظهرت بيانات رسمية -اليوم الأربعاء- ارتفاع إيرادات مصر من قناة السويس إلى 471.5 مليون دولار في ديسمبر، مقارنة بنحو 462.7 مليون في نوفمبر الماضي، لتزيد الإيرادات السنوية 5.4 % إلى 5.277 مليار دولار في 2017، وفقاً لحسابات “رويترز”.

وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومتر زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا، بنحو 15 يومًا في المتوسط.

وتراجعت إيرادات قناة السويس 3.3% خلال عام 2016 بأكمله إلى 5.005 مليار دولار، وفقًا لحسابات “رويترز”، مقارنة بنحو 5.175 مليار في 2015.