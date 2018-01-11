قناة السويس تتفادى تأثير انقطاع الكهرباء عن شرق بورسعيد

أمانى العزازى أصدر مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، تعليمات بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من هيئة موانئ بورسعيد، والهيئة الاقتصادية، ووزارة الكهرباء، لمتابعة أعمال توصيل الكهرباء لمحطة التوزيع الرئيسية بمنطقة شرق بورسعيد، ومواجهة العقبات والتحديات التى تواجه تن

أمانى العزازى

أصدر مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، تعليمات بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من هيئة موانئ بورسعيد، والهيئة الاقتصادية، ووزارة الكهرباء، لمتابعة أعمال توصيل الكهرباء لمحطة التوزيع الرئيسية بمنطقة شرق بورسعيد، ومواجهة العقبات والتحديات التى تواجه تنفيذ الأعمال، بما يحافظ على حركة تداول الحاويات والمشروعات العاملة بالمنطقة، تمهيدًا لتدشين المحطه الشهر الجارى، فى إطار استكمال أعمال البنية التحتية لمشروعات المنطقة العامة الاقتصادية لقناة السويس.

استجاب مميش للاقتراحات التى تقدمت بها شركة قناة السويس للحاويات، بقطع التيار الكهربائى عن محطة حاويات الشركه بشرق بورسعيد، من السادسة صباحا، حتى الواحدة ظهرًا، والتنسيق مع إدارة التحركات بهيئة قناة السويس لتعديل دخول سفن الحاويات، المترددة على المحطة بما لا يؤثر على حركة تداول الحاويات، ويلبى رغبة عملاء المحطة من الخطوط الملاحية العالمية.

من المقرر أن يبدأ قطع الكهرباء الفعلى عن المحطة 5 أيام فى الفتره من 12 يناير وحتى 17 يناير الجارى، تقوم خلالها شركة القناة لتوزيع الكهرباء، بتركيب أبراج ضغط عالى، لتوصيل الكهرباء لمحطة التوزيع الرئيسية، الموجودة شرق بورسعيد.

أكد هانى النادى، رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية فى شركة قناة السويس للحاويات، أن الشركة تقدمت إلى الهيئة العامة للمنطقه الاقتصادية باقتراحين، اختير أحدهما بالتنسيق مع عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة، بما لا يؤثر على أعمال التداول على بواخر قافلة الجنوب، أو استقبالها بمحطة حاويات الشركه لافتا إلى أن المولدات الكهربيه لدى الشركه تكفى لتغطية الأحمال الخفيفه فقط ولا تسمح بأعمال التداول أو بمزاولة باق أعمال الشركة، التى تتطلب وجود تيار كهربائى، شبكة الإنترنت، وبوابات الصادر، والوارد، والاتصالات، والحاويات المبردة.

قال النادى، إن موافقة مميش على قطع التيار يؤدى إلى دخول البواخر فى نهاية قافلة الجنوب، دون تحملها رسوم إضافية.

أكد عصام داود، رئيس تحركات قناة السويس ببورسعيد، أن التنسيق بشكل يومى مع قناة السويس للحاويات، أثناء فترة قطع التيار الكهربائى عن المحطة، وتأخر دخول السفن، ضمن قافلة الجنوب، التى تقوم بأعمال تداول على الرصيف، لتكون آخر سفن القافلة العابرة للقناة فى طريقها إلى السويس لإعطائها الفرصة لإتمام عمليات التشغيل، وعدم تأثرها بفترة فصل التيار الكهربائى عن المحطة، لافتا إلى أن مواعيد قافلة الجنوب لن تتغير أو تتأثر بفترة توصيل أعمال الكهرباء بميناء شرق بورسعيد.

أشار النادى إلى أن الشركه تتولى التنسيق مع جميع الجهات المقدمة للخدمات بالمحطة، منها شركات المحمول لتزويد أبراج الاتصالات بمولدات كهربائية، حتى لا تكون المحطة غير قادرة على تلبية وتنفيذ أى أعمال بها، سواء تداول، أو تواصل لا سلكى، ومعلوماتى، مع الخطوط الملاحية والجهات المعنية.