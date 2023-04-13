«قناة السويس» تتعاقد على بناء قاطرتى إنقاذ بترسانة الإسكندرية.. وتدرس استئجار أخرى للطوارئ

كشف مصادر مطلعة أن هيئة قناة السويس تعاقدت على بناء قاطرتى إنقاذ بقوة شد 180 و200 طن بترسانة الإسكندرية، لمواكبة ارتفاع المتوسط اليومى لأعداد وحمولات السفن، موضحة أن قناة السويس تملك ما يقرب من 31 قاطرة حاليا منها 10 قاطرات فى طريقها للإحلال لتقادمها.

وأوضحت أن الهيئة تملك 3 قاطرات فقط بقوة شد تتراوح ما بين 161 إلى 100 طن، تم بناؤها فى التسعينيات بترسانة بورسعيد البحرية، وهى بركة 1، وعزت عادل، وبورسعيد، والباقى تتراوح قوة الشد ما بين 36 إلى 70 طنا.

وأكدت لـ”المال” أن قناة السويس تسعى إلى تجديد أسطولها من القاطرات حيث شهدت القناة خلال الربع الأول من عام 2023 ارتفاع المتوسط اليومى لأعداد السفن العابرة إلى 70 سفينة يصاحبها ارتفاع الحمولة الصافية العابرة إلى 4 ملايين طن يوميا.

وأشارت إلى أن إيرادات الخدمات الملاحية التى تحققها تلك القاطرات سنويا لقناة السويس تقترب من الـ80 مليون دولار، وتستخدم فى عمليات مصاحبة وشد السفن العابرة وعمليات الإنقاذ ومكافحة الحرائق، وإرساء السفن، مما يتطلب مزيدا من بناء القاطرات خاصة ذات قوة الشد 200 طن، تماشيا مع ارتفاع المتوسط العبور اليومى وكبر أحجام السفن خاصة الحاويات.

وشهد الربع الأول من عام 2023 إعلان قناة السويس عن بناء 6 قاطرات تتضمن 3 قاطرات تم بناؤها بالصين ضمن بنود التعاقد بين هيئة قناة السويس وترسانة جوانزو الصينية و3 قاطرات أخرى بترسانات الهيئة.

وأشارت إلى أن إحدى القاطرات الثلاثة وهى “نبيل الهلالي” كانت إهداءً من شركة “إيفرجيفن” ضمن بنود التسوية التى عقدتها مع هيئة قناة السويس بإجمالى 7 ملايين دولار.

ويبلغ طول القاطرة الواحدة 32 مترا، وعرضها 12.8 متر، وتعمل برفاصات ASD، وتصل قوة شدها إلى 75 طنا.

وأوضحت أنه جارٍ استكمال الثلاث القاطرات المماثلة بترسانتى بورتوفيق وبورسعيد على أن يتم تسليم القاطرة الأولى فى نوفمبر 2023 والباقى خلال فبراير ومايو 2024.

وأوضحت أن هيئة قناة السويس تعتمد فى خطتها فى رفع كفاءة خدمات المجرى الملاحى على بناء القاطرات الجديدة واستئجار عدد آخر، وعلى رأسها 6 تابعة لشركة Svitzer الدنماركية- إحدى شركات مجموعة ميرسك العالمية، لمدة 10 سنوات، وبقوة شد 70 طنا، بجانب استئجار قاطرتين من شركتين تابعتين للهيئة، مشيرة إلى أنه جارٍ دراسة تأجير قاطرة إنقاذ عملاقة للطوارئ.

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات سابقة، أن الهيئة تولى اهتماما كبيرا بتطوير وتحديث أسطولها البحرى للارتقاء بالخدمات المقدمة للسفن العابرة من خلال برنامج متكامل يتضمن بناء 22 قاطرة خلال 4 سنوات، مشيرا إلى أن الطفرة الكبيرة التى تشهدها معدلات العبور اليومية بالقناة ما كان لها أن تتحقق لولا مشروع قناة السويس الجديدة الذى رفع جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغاطس الكبيرة.

وسجل إجمالى إيرادات قناة السويس خلال الربع الأول من عام 2023، حوالى 2.382 مليار دولار مليار دولار بزيادة %40.6 مقارنة بنفس الفترة لعام 2022.